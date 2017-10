Oblaková sestřelila Nymburk a české čekání na první výhru se protahuje

Nymburk vstupoval do utkání s vědomím, že případná prohra mu může významně zkomplikovat postupové plány, protože z prvního utkání z Portugalska si přivezl těsnou porážku. Důležitost utkání zvyšoval i fakt, že také Maďarky první utkání nezvládly.

Nymburské basketbalistky přitom vstoupily do zápasu dobře a rychle získaly vedení 6:0, ale následná devítibodová šňůra posadila do sedla hostující hráčky. Z něj ho Nymburk nedokázal až do konce zápasu sesadit. Už krátce po začátku druhé čtvrtiny se nymburská ztráta přehoupla přes desetibodovou hranici. Na tom nic nezměnila ani poločasová přestávka. Až samotný závěr poslední čtvrtiny uchránil český tým od dvacetibodové porážky.

Domácí srazily ke dnu ztráty. Dobrá obrana hostí dokázala získat 15 míčů oproti pouhým čtyřem na nymburské straně.

Nic tak nebyla Nymburku platná ani převaha na doskoku.

Individuálně nad všechny čněla hostující Teja Oblaková. Slovinka, kterou si mohou fanoušci pamatovat z letošního ženského EuroBasketu v České republice, rozstřílela Nymburk 26 body, k nimž přidala ještě sedm doskoků a čtyři asistence.

V domácím celku se nejvíce dařilo ukrajinské pivotce Alexandře Chomenčukové coby autorce 17 bodů, 10 doskoků a tří bloků.

Z postupu se mohou radovat i dva nejlepší týmy napříč soutěží ze třetích míst, ale v tomto Nymburku do karet nehraje výše porážky. O zachování naděje budou české basketbalistky bojovat příští týden opět doma proti Virtusu Eirne Ragusa.

Eurocup FIBA žen - 2. kolo Skupina H:

DSK Basketball Nymburk - Atomerömü KSC Szekszárd 69:86 (15:21, 32:46, 49:63)

Nejvíce bodů: Chomenčuková 17, Krystal Vaughnová 16, Linskensová 9 - Oblaková 26, McCallová 15, Krnjičová 14, Gerebenová 12, Studerová 10. Trestné hody: 15/17 - 23/27. Trojky: 4 - 7. Doskoky: 42 - 36. Zisky: 4 - 15. Ztráty: 19 - 11. Asistence: 18 - 15. Fauly: 18 - 22. Ragusa - Barreiro 76:45

Skupina I:

Wasserburg - Benátky 58:68 (za domácí Záplatová 2 body, 3 doskoky a 3 asistence).



Tabulka skupiny H Tým Z V P S B 1. Ragusa 2 2 0 150:101 4 2. Szekszárd 2 1 1 142:143 3 3. Barreiro 2 1 1 115:138 3 4. Nymburk 2 0 2 131:156 2