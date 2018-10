Kulový blesk dostal Andělovou z 5. patra, její zranění se prodražilo

S novými zahraničními hráčkami na místech těch, jež vyřadila zranění, pak Královo Pole vstoupilo do české ligy a ve středu tým vypustí i do EuroCupu.

Druhý nejprestižnější evropský pohár (po Eurolize) začíná pro KP Brno v období, kdy by potřebovalo ještě čas k sehrávání, poznávání vlastních možností a ladění formy.

„Pro nás může být útěchou leda to, že v EuroCupu nastoupíme proti daleko bohatším celkům, než jsme my. A ty jsou zvyklé kádr měnit ještě víc než my letos,“ povzdechl si Richard Foltýn, manažer královopolských basketbalistek.

Aby nedošlo k mýlce: na „chudého příbuzného“ v evropské sešlosti si činovník českého vicemistra hrát nechce. Naopak přiznává, že rozpočet je v KP Brno vyšší než loni. Na eurocupovou cestu se v týmu vyzbrojili novým kondičním trenérem, angažovali fyzioterapeutku, do rozpočtu přidali zhruba milionovou částku.

Načež museli „přitlačit“ podruhé, když týmu pro zranění kolene vypadla na celou sezonu první rozehrávačka Gabriela Andělová a v pořádku ze stejných důvodů nebyla ani křídelní opora Veronika Remenárová.

„Dohromady jsme museli přidat jeden a půl až dva miliony korun,“ počítá Foltýn.

Jak se hraje EuroCup * Soutěž je rozdělena do dvou konferencí po pěti čtyřčlenných skupinách. Z každé skupiny postoupí týmy na prvních dvou místech plus dva nejlepší týmy ze třetích míst v daných konferencích. * KP Brno figuruje ve skupině G s Benátkami, Nantes a Miškovcem. Boj ve skupině zítra začne v Miškovci. Doma se utká 31. října s Benátkami, 7. listopadu s Nantes a 28. listopadu s Miškovcem. Skupiny končí 13. prosince. * Do Miškovce vypravuje brněnský klub zájezd, zájemce vezme v den zápasu svými automobily zdarma.

Nejen kvůli nárůstu nákladů chtěl napřed angažovat české hráčky. „U nich neplatíte agenta, srážkovou daň, letenky a další věci,“ podotkl. Jednání ale nevyšla ani s Kateřinou Bartoňovou, ani s Terezou Krakovičovou. Musel se obrátit do ciziny.

Na poslední chvíli to nakonec nebyl takový problém, jak to může zvenčí vypadat.

„Rozehrávačku máme z Litvy - Dovilé Saurazaitéovou. Je to reprezentantka, takže už jsme ji měli docela zmapovanou. Na křídlo pak přišla Jasmine Gillová po dohodě s agentem, s nímž jsme už spolupracovali,“ pravil manažer.

Speciálně u Gillové měl Foltýn obavy, že bude muset hledat dál, protože vyhlédnutá posila bude nad jeho možnosti.

„Potřebovali jsme hráčku eurocupových kvalit. Gillová hrála italskou Serii A, pro nás v našich měřítkách je to hvězda. Naštěstí upřednostnila sportovní stránku před ryze finanční a v rámci možností jsme se dohodli na dobré smlouvě,“ naznačil.

Pohyb v kádru provázely i úsměvné okolnosti. Například bylo nutné přestěhovat Andělovou z bytu v pátém patře bez výtahu jinam, kam by se dokázala po úrazu kolene dostat.

„Zahráli jsme si na Kulový blesk, pár hráček jsme v jejich bytech protočili,“ pomohl si přirovnáním ke známé komedii manažer.

Dál už to ale veselohra nebyla. Jak pro členy vedení klubu, kteří museli opatřit potřebné miliony, tak pro trenéra Davida Zdeňka, v jehož rukou se sešel kádr pozměněný výrazněji, než bylo v plánu.

Vzhledem k tomu, že Remenárová už začíná hrát, má Zdeněk nyní na výběr ze 14 basketbalistek. Do EuroCupu může vzít 12 z nich.

Gabriela Andělová (vlevo) z KP Brno se protahuje.

„Sehráváme se v době, kdy začíná klíčová fáze sezony,“ připomíná trenér, že vystoupení v evropském poháru, jehož základní skupiny začínají ve středu a končí v polovině prosince, je pro KP Brno velmi důležité.

„Sehraní jsme tak na 50 procent. Máme maximum tréninků, co můžeme zařadit, trénujeme devětkrát týdně. Plus hrajeme ligové zápasy. Jestli to na vysokou intenzitu EuroCupu bude stačit, se uvidí,“ krčí rameny.