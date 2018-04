Dva zásahy Mlejnkové nestačily, české florbalistky podlehly na EFT Finsku

„Je to třetí zápas, opět proti týmu z top čtyřky, takže je to vždycky těžké. Ale mají za sebou to samé co my, dneska odehrály vyrovnaný zápas se Švédskem a to jim taky sebralo hodně sil. Takže zítra to bude o tom, kdo se líp vyspí,“ řprozradila Mlejnková webu Českého florbalu.



Úvod vyšel lépe Finkám a v sedmé minutě brankářku Christianovou překonala Oona Kauppiová. Potom sice nevyužila dvě šance na vyrovnání Krupnová, ale v 17. minutě se to povedlo po přihrávce Kotzurové bekhendovým zakončením Mlejnkové, která ve druhé části stav otočila.

Za dvě minuty ale vyrovnala Veera Kauppiová a závěrečné dějství patřilo Finkám. Vedení jim získala Kippiläová a v polovině třetí třetiny zvýšila Nordlundová na 4:2. Vzápětí neproměnila únik Mlejnková a nevyužila šanci na hattrick. Skóre uzavřela Nordlundová.

„Ubránit Finky a jejich přihrávky, když jdou až k bráně, je strašně těžké. Hrají s míčkem rychle, hodně hrají z první a to se brání velice těžce,“ dodala Mlejnková.