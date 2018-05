Snowboardistka Ledecká znovu vítězí. Ovládla i obří slalom v Bansku

Upevnila si vedení v pořadí disciplíny a v neděli by po dalším závodu v Bansku už mohla mít jistý malý glóbus. Zároveň vévodí i celkovému pořadí SP.

„Je to dobrý, je to fajn,“ komentovala Ledecká fakt, že sezoně dominuje. „Dělala jsem maximum, trénovala jsem, aby se mi jezdilo dobře. Zatím se mi to daří. Jsem ráda za to, jak se sezona vyvíjí. Doufám, že se budu pořád zlepšovat,“ uvedla.

V bulharském středisku dvaadvacetiletá závodnice navázala na triumfy z této zimy v Carezze, Cortině d’Ampezzo, Lackenhofu a Rogle. Potvrdila tak, že bude na blížící se olympiádě v Pchjongčchangu největší českou medailovou nadějí.

„Byl to skvělý závod. Místní kopec je hrozně fajn, jsou tady skvělí fanoušci. Tribuna byla napěchovaná lidmi, všichni fandili a křičeli, když jsem jela. Závod jsem si užila, byl to sice trochu boj, protože trať byla dost rozbitá, ale nakonec to dobře dopadlo a mám radost,“ řekla v tiskové zprávě své zastupující agentury Sportinvest.

Triumf v Bansku ale málem nezískala. V semifinále totiž jela v souboji s Němkou Ramonou Hofmeisterovou postupně až skoro o bránu pozadu, ale riskující vítězka minulého obřího slalomu v Rogle nedaleko před cílem vyjela z trati. „Soustředila jsem se na svou jízdu a snažila si nevšímat, že je přede mnou. Ona pak udělala chybu, takže jsem vyhrála já. To se stane. To je sport,“ konstatovala Ledecká.

Úřadující mistryně světa a obhájkyně celkového prvenství v SP v paralelních disciplínách Ledecká předtím popáté v sezoně vyhrála i kvalifikaci. V součtu obou časů porazila druhou Rakušanku Julii Dujmovitsovou o více než sekundu.

V 1. kole donutila Švýcarku Stefanii Müllerovou chybovat a soupeřka jízdu nedokončila, stejně dopadlo čtvrtfinále proti další Švýcarce Ladině Jennyové. V semifinále přešla se štěstím přes Hofmeisterovou, ve finále už zase jela bez zaváhání a Jörgovou porazila přesvědčivě o šest desetin sekundy.

Ledecká, která se na olympiádě představí kromě snowboardingu i ve sjezdovém lyžování, vynechala předchozí druhý závod SP v Rogle kvůli nemoci. Stále není úplně stoprocentní.

„Nebylo mi bůhvíjak. Rozhodovala jsem se do poslední chvíle, jestli závod pojedu, ale nakonec jsem se cítila ráno dobře. Fakt nemám sil na rozdávání, jsem trochu slaboučká. Ale cítila jsem se tak, že to zvládnu. A zvládla,“ řekla.

Počítá, že se postaví na start i nedělního obřího slalomu. „Každým dnem je to lepší. Uvidíme, jestli si dám v sobotu lehký trénink, nebo si odpočinu, musím se domluvit s trenéry. Na neděli bych ale měla být fit,“ řekla Ledecká.