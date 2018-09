O státní peníze nejde. Ledecká chce volnost při volbě sponzorů

„Do této chvíle jsme neobdrželi oficiální stanovisko úterního Výkonného výboru svazu. Komentujeme jen to, co jsme viděli v médiích. Ale svaz zásadně nepochopil, v čem ten spor spočívá. Nikdy to nebylo ve výši státních peněz, které Ester Ledecká od svazu dostává,“ začal tiskový brífink šéf agentury Sport Invest David Trávníček.

O co tedy jde?

Jednoduše o volnost v podepisování komerčních partnerů, se kterými chce Ester Ledecká a její tým spolupracovat.

„Svaz nás svým jednáním omezuje při jednání s partnery, kteří jsou nutní pro to, aby Ester mohla konkurovat světu a porážet ho. Kdybychom podepsali reprezentační smlouvu ve znění z konce srpna, Ester by se dobrovolně připravila o prostředky z komerčních zdrojů, které jsou navíc nutné pro kompletní a úplnou přípravu Ester v sezoně. V tomhle jsme byli limitováni a znevýhodněni,“ popsal Trávníček.

Údajně stačí, aby se tato jedna část smlouvy změnila, aby Ledecká reprezentační smlouvu podepsala.

Trávníček se poté vyjádřil k dalším z bodů, které zazněly na úterním brífinku Svazu lyžařů.

Třeba k částkám, které Ledecká obdrží od Svazu lyžařů (3 773 067 korun) a Armádního sportovního centra Dukla a Českého olympijského výboru (1 850 000 korun).

„Je nám líto, že se svaz snížil k detailům smlouvy, což se ve slušné společnosti nedělá. Peníze totiž nejsou svazu, ten je jen průtokovým ohřívačem peněz z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A všechny ty finance musí být od Ester složitě proúčtovány. Není to tak, že by získala na účet peníze a rozhodovala se, na co je upotřebí. Naopak částka, kterou Ester v uplynulé sezoně vyjela, se bude blížit pěti milionům korun a složitě proúčtovány být nemusí,“ uvedl Trávníček.

Podle Trávníčka je pozitivní, že se svaz rozhodl navýšit garantovanou částku o 800 tisíc korun, ani to však prý nestačí na financování celé sezony.

„Na vrcholné úrovni provozuje dva sporty, dvě odlišné disciplíny. Cestuje, má dvojnásobné množství trenérů. Náklady jsou výjimečné a vyšší. Bez komerčních peněz by tu sezonu nezaplatila a nestala by se dvojnásobnou olympijskou vítězkou,“ říká šéf agentury.

Připomínku svazu, že v historii České republiky neměl žádný z reprezentantů takto nadstandardní podmínky jako Ledecká, Trávníček pouze dodal: „Jestli si pamatuju, žádný český sportovec nevyhrál olympijské hry ve dvou disciplínách. Ester je globální fenomén, na kterých bychom měli být pyšní. Kdo jiný by měl mít takto výjimečnou podporu? Lindsey Vonnová s Mikaelou Shiffrinovou mají rozpočty mnohonásobně vyšší.“

Na středečním brífinku se také probíralo takzvané ultimátum svazu, podle kterého bylo Ledecké vyhrožováno, že pokud nepodepíše reprezentační smlouvu do konce srpna, nebude moci závodit.

K tomuto bodu agentura zveřejnila také část dopisu od Svazu lyžařů zaslaného Ledecké.

„Výkonný výbor dále rozhodl, že pokud tak nebude učiněno do 31. srpna 2018, nebude mít Ester Ledecká statut reprezentanta ČR, bude zastaveno veškeré financování ze strany SLČR a vyzveme ČOV a Duklu ke stejnému postupu. Tím pádem nebude ani Ester Ledecká přihlašována na závody,“ psalo se v dopise k reprezentační smlouvě z 23. srpna 2018.

„Také proto úterní prohlášení zástupců svazu bylo naprostou lží,“ prohlásil Trávníček.

K němu se přidal rovněž otec Ester Ledecké – Janek Ledecký, který byl na brífinku též přítomen.

„Pan Sobotka do médií otevřeně lhal o nejzásadnější záležitosti – jestli svaz bude Ester přihlašovat k závodům, nebo ne. Nám je jedno, jestli bude Ester v reprezentaci, bohatě nám stačí, když bude závodit. Jestli to půjde zařídit tak, aby mohla závodit mimo svaz, budeme nejšťastnější,“ dodal Janek Ledecký.

