ZÁPISNÍK: Povolení vítězit. Aneb triumf Ledecké v Bondově rajonu

Jmenuji se Ledecká. Ester Ledecká. Neboli snowboardová agentka s povolením vítězit. Tahle rozjetá sběratelka triumfů má vážně styl. Vždyť s odpovědí neváhá: „Bondovky miluju. Všechny znám.“



Tím pádem i díl se jménem For Your Eyes Only – Jen pro tvé oči.

V něm se Roger Moore prohání v Cortině d’Ampezzo třeba i po skokanském můstku.

„Rozhodně patří mezi ty lepší,“ usmála se Ledecká, když právě ve slavném italském středisku doplnila po čtvrtečním triumfu v Carezze další výhru. I lehce bondovsky, neb svištěla skrz mlhu.

Tak rozdílná místa to jsou. Poklidná, idylická Carezza. O osmdesát kilometrů a asi o sto serpentin dál je naopak lokalita, kterou ocení každý nabob – ještě aby taky agenta 007 poslali do nějaké zapadlé pastoušky mezi horaly...

Proto se nedejte zmást starou, už poněkud archivní lanovkou z konce 40.let minulého století, ta je zde cíleně, aby udržovala tradici, aby potěšila lyžařské romantiky. Cortina d’Ampezzo se jinak blýská a září; rozmarům a především obsahu bankovního konta se zde meze nekladou.

A Ester Ledecké také ne. „Já už u ní tak nějak přestávám konkretizovat limity, čeho může dosáhnout. I mě ta holka těžko přestane překvapovat,“ říká Petr Kouřil, který u Ledecké působí od začátků jejího pronikání mezi špičku; nyní mu závod co závod děkuje za to, jak jí jako servisman připravuje snowboard či lyže.

Vše má z první ruky – a stejně vám tenhle jinak vyhlášený kliďas a pohodář povídá: „Samozřejmě, že na to koukám s otevřenou pusou. Ale že bych nad tím nějak hlouběji přemýšlel, to ne. Protože nad tím, co ona vyvádí, se moc racionálně ani přemýšlet nedá.“

Ester Ledecká má ráda svět superhrdinů, což dosvědčuje také design její kombinézy nebo snowboardu. Pobaveně vypráví, že je to součást její „tajné identity“, superhrdinky STR (hláskujte po písmenech – a máte její křestní jméno).

No, rozjetou má olympijskou sezonu opravdu stylově. Slavila v Carezze v tichu hor. Slavila v Cortině, která je na filmové světáky a machry zvyklá, neboť kromě bondovky se tady natáčel třeba známý Cliffhanger, v němž hraje Sylvester Stallone.

A klidné milovnici superhrdinů sedí obojí.