Ledecká: Že to teď všem nandávám? Spíš dál vidím spoustu chybiček

V jejím týmu dál platí, že o olympiádě se pro jistotu zatím nemluví. Jenže Ester Ledecká je čím dál větší českou nadějí pro Pchjongčchang 2018. I na korejských svazích se totiž pojede v její famózní disciplíně.

Je měsíc před startem her v životní formě? „Těžko říct, to by musel fakt posoudit někdo zvenčí,“ řekla Ledecká ve zprostředkovaném rozhovoru. „Snažím se pořád zlepšovat a jen doufám, že se mi to bude dařit.“

Cítíte se nyní oproti sokyním dominantní?

Nekoukám na to tak, že bych byla nejlepší a všem to strašně nandávala. To rozhodně ne. Pořád mám na čem pracovat.

I když jste nezaváhala ani ve třetím obřím slalomu sezony?

Je to hezké slyšet a mám z toho radost. Ale přistupuju ke každému závodu zvlášť. Těší mě, že jsem dneska zajela skvělé jízdy - vypadalo to totiž, že bude celý den pršet, nakonec to bylo úplně v pohodě. Dokonce trať prosolili takovým způsobem, že se nerozbíjela. A mohli jsme si závod užít od začátku do konce.

Soupeřky jste navíc porážela hodně jasně...

Rozhodně jsem spokojená. Akorát tam pořád vidím spoustu chybiček, co budeme s trenérem ladit.

V sobotu se v Lackenhofu pojede repete, co vás čeká dál?

Přesouváme se na lyže, na evropský pohár - a pak pravděpodobně i na Světový pohár v Bad Kleinkirchheimu. Potom se vracím na snowboard. Na něm přijdou (závody Světového poháru) v Rogle a pak v Bansku.

A následně...

Jo, pak přijde ten závod v Koreji.