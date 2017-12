Ledecká: Není každý den posvícení. Formu mám i tak docela dobrou

Za tři dny zažila vážné rozdílné podmínky. Azuro, mlhu - a naposledy v Cortině i večerní závod pod světly. Sama nevěděla, proč končí tak brzy, jestli v osmifinále slalomu někde chybovala. „Těžko říct. Jízda mi nepřipadala tak špatná. Není každý den posvícení, takový je sport. Ale každopádně to mohlo být lepší,“ hodnotila Ledecká.

Na zlatý hattrick to zatím nebylo, na druhou stranu zvládla oba obří slalomy, tedy olympijskou disciplínu pro Pchjongčchang 2018.

Taky ale její tělo po předchozím našlapaném lyžařském programu dostalo zabrat, a tak v sobotu v Dolomitech pod noční oblohou sama váhala, co s programem dál.

Jak jste na tom fyzicky? V pátek jste říkala, že to nebylo ono...

Cítila jsem se docela dobře, rozhodně líp než včera. Únava se nakumulovala ani ne tak za poslední tři dny, ale spíš za celý měsíc. Měla jsem jen jeden den volno, jinak jsem pořád někde byla, do toho přesuny... Bylo toho docela dost. Jsem ráda, že jsem měla dva dny po sobě skvělé výsledky a tohle taky tak beru, pořád je to Top 10.

Co tedy máte v plánu dál?

Rozhodneme se, jestli pojedeme do Söldenu na závody FIS, nebo domů. Jít si lehnout a nakoupit nějaké dárky. Zatím nemám vůbec žádné. Přeju si spoustu věcí, ale to napíšu Ježíškovi, to vám nebudu říkat. (úsměv)

Kdo další program určí?

Já to budu muset rozhodnout.

A bezprostředně po závodě to cítíte jak?

Těžko říct. Musím dávat pozor na tělo, má toho za sebou hodně. Ale před Söldenem bych měla dva dny volna, pomohlo by mi to trošku nabrat síly. Mohla bych si zajet dobré závody, tak rozhodne počasí a tak.

Zase tedy přeskočíte ze snowboardu na lyže...

Doteď jsem si myslela, že jsem docela rozježděná na lyžích - a teď jsem se zase trochu rozjela na snowboardu. Uvidíme. Před závody budou každopádně jeden nebo dva dny, kdy bych mohla potrénovat. Trošku se zase přešupačit na tu lyžařku.

Válíte zatím v obou sportech: ve sjezdu v Kanadě sedmá, na snowboardu v Carezze i Cortině vítězná. Byla jste už někdy ve větším laufu?

Myslím, že forma byla docela dobrá. Připadá mi, že se snad každým rokem zlepšuju, takže snad jsem v nejlepší formě, co jsem kdy byla.

Může se ještě zlepšovat?

Já doufám! Věřím, že jo. Budu na tom usilovně pracovat.