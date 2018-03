Ledecká a poslední sjezd. Pohoda v tréninku, v závodě zbytečná klička

Mezi tím vším si odskočila pro křišťálové glóby snowboardistů. Jedenadvacet dní od nezapomenutelné korejské olympijské soboty na lyžích vůbec nestála.

Až zase minulou neděli.

„Přeskočit zase tak narychlo do závodů na lyžích je nezvyk, ale Ester je na tyhle nezvyky zvyklá,“ připomněl v Aare její kouč Tomáš Bank. „I když by samozřejmě bylo lepší, kdyby měla normální přípravu. Proto se na trati urodily chybičky.“

Super-G ONLINE Jak si povede Ester Ledecká v další rychlostní disciplíně, sledujte od 10:30.

Olympijský triumf Ledecké způsobil, že na ni i její výsledky najednou většina lidí hledí pod zcela jiným zorným úhlem. Ale nezapomínejme, středeční 11. místo je stále jejím druhým nejlepším výsledkem kariéry ve sjezdu Světového poháru. Vzhledem k dvojité specializaci i to zaslouží velký obdiv. Však sama říkala: „Výsledek je fantastický.“

V letošní sezoně startovala v pohárových sjezdech jen čtyřikrát a na kontě má 13., 7., 17. a 11. místo.

Přesto vítězná Lindsey Vonnová i majitelka malého glóbu Sofia Goggiaová, v cíli druhá, při jízdě Ledecké nervózně vyhlížely, co ta Češka se startovním číslem 22 na zkrácené trati s jejich pořadím provede.

Její březnový návrat na lyže pojal kouč Tomáš Bank v duchu hesla: Na pohodu. Nedošlo k žádné stresové situaci, s nimiž se potýkala na hrách v Pchjongčchangu.

„Vyspali jsme se v neděli nezvykle až do jedenácti, pak jsme vzali obřákové lyže a našli si sjezdovku, kde bylo minimálně turistů,“ líčil Bank. „Bylo nádherné počasí, podmínky jako reklama na lyžování. Každý jsme měli jen jedny lyže, nic jsme netestovali, dali jsme šest jízd a zase šli. Bylo to napoprvé spíš takové dovolenkové lyžování.“

V pondělí, kdy byl kvůli větru zrušen první oficiální trénink sjezdu, si místo něj naordinovali čtyři jízdy na lyžích pro super-G. V úterý dojela v jediném tréninku sjezdu druhá.

„Ten jela dobře, zato v závodě zazmatkovala,“ porovnával Bank. „Z tréninku jsme měli trať rozebranou do nejmenšího detailu. Když teď vidím na videu, co při závodě na trati napáchala, je to strašná škoda. Ale výsledek je sám o sobě dobrý.“

Největší ztrátu Ledecká nabrala nesmyslnou kličkou po startu. „Moje nohy tam neměly úplně jasný plán,“ přiznala. V cíli se jí olympijská vítězka sjezdu Goggiaová ptala: „Ta klička byl úmysl?“

„Jo, nastudovali jsme, že to tak bude rychlé,“ blufovala Ledecká. Českým novinářům nicméně vzápětí řekla: „Ve skutečnosti to žádný úmysl nebyl. No jo, zkušenosti.“

Ve čtvrtek uzavře svoji lyžařskou sezonu ve finálovém super-G. Poprvé stane na startu této disciplíny coby její aktuální olympijská vítězka.

Pohled na dosavadní výsledky Ledecké v super-G je plný paradoxů. Ovládla v něm olympiádu, ale ve Světovém poháru zatím skončila v kariéře nejlépe devatenáctá, v této sezoně nejlépe čtyřiadvacátá a v posledním světovém žebříčku FIS jí v super-G patří 21. místo.

„Už jsme kopec na super-G prošli a já proměřil vzdálenosti,“ říká Tomáš Bank. „Ondra (Bankův bratr) vše nasnímal, Ester zase dostane dokonalý itinerář. Na start vezmeme počítač a při jízdách prvních závodnic ještě nastudujeme, kde dělají chyby.“

Před polednem bude po všem. Lyžařská sezona 2017/2018 v podání Ester Ledecké se završí. Bude v ní mít na kontě 14 startů, z toho dva olympijské, devět ve Světovém poháru a tři v nižších soutěžích.

Zažila během zimy závody fantastické, skvělé i nepovedené.

Ale vyhrála ten nejdůležitější.