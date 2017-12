Ledecká: Jeden den klídečku stačí. Kdyby jich bylo víc, nudila bych se

Vypadáte vesele. To z toho perfektního startu do sezony?

Zatím to podle mě vypadá suprově, mám z toho startu sezony fakt radost a hrozně už se těším na všechny další závody.

Překvapilo vás, jak moc se vám na lyžích zatím daří?

Překvapilo, mile. Jsem moc ráda, že to takhle začalo a že jsme to v Lake Louise takhle odpálila (sedmým místem ve sjezdu). Samozřejmě, že to bylo i tím, že jsem tamní trať znala a že jsem ten kopec jela podruhé, měla jsem s ním zkušenosti. Přesto je pro mě sedmé místo cenné. Radost mám samozřejmě i kvůli lidem, kteří jsou kolem mě - Ondra a Tomáš Bankové a Olsen (servisman Petr Kouřil), ti všichni se mnou všude jezdí. Je skvělé pracovat s tak skvělým a profesionálním týmem, kterému vděčím za výsledky.

Ester Ledecká ve sjezdu v Lake Louise

Jaké závody vás v nejbližší době čekají?

Nejblíž je Lackenhof (snowboard), pak Bad Kleinkirchheim (lyže) a Rogla (snowboard). Dál už nevím, nepamatuju si ten plán úplně přesně. Vlastně nemám úplně jasno ano v olympijských závodech. Záleží dost na tom, jak mě svaz a Český olympijský výbor nominuje, podle toho se rozhodnu. Ale byla bych ráda, kdyby se mi podařilo jet super G, obří slalom a paralelní obří slalom na snowboardu.

Teď si minimálně na pár dní ale určitě odpočinete, ne?

To určitě. Po tom měsíci a půl, kdy to byl opravdu zápřah, si na pár dní dám odpočinek. Byli jsme v Americe, v Kanadě, těch závodů bylo strašně moc. Proto si před dalšími závody mezi svátky trochu odpočinu.

Takže zažijete opravdové Vánoce?

Zažiju. Ten jeden den si vždycky dovedu udělat úplný klídeček a užívám si tu atmosféru. Ale bohatě mi ten jeden den stačí, kdyby jich bylo víc, začala bych se nudit.

Co ve vašem případě znamená jeden den klídeček?

V poslední době s rodinou vůbec nejsem, proto se těším už jen na to, až s ní strávím celý den. Dám si babiččin bramborový salát, kapra nebo lososa, to ještě nevím, co bylo na předvánoční schůzi schválené. A těším se na to, až si to všechno užijeme a uděláme si hezký vánoční večer.

Pečení na Vánoce se vás taky týká?

Mě rozhodně ne, ale babička peče. Vždycky napeče strašně moc plechů a my pak máme to cukroví až do léta. S bráchou ale děláme takové slané tyčinky a děláme i věci z listového těsta.

To stíháte?

Ono to není zase tak těžké. Vezmete listové těsto, jenom ho nařežete, dáte na něj sýr a strčíte ho na 10 minut do trouby. Není to úplně nic složitého a já se na tom většinou podílím jen v té první části, která trvá pět minut. Hlídání už má na starosti někdo jiný, protože já bych to spálila.

A co to cukroví od babičky, které máte až do léta. To přece nemůže vydržet.

To slané nevydrží, ale to se hned sní, protože všem chutná.

Jak by ne, když je od vás.

Nooo, protože já to dělám fantastické. Ne, ale babička taky umí to sladké udělat fantastické, akorát je toho strašně moc a u nás to nikdo moc nejí.

A jaké cukroví máte nejradši vy?

Čokoládu Milku. Když na ni dáte mašli, je taky vánoční.