Ledecká má jasno. Vyznamenání od Zemana přijme, ale na Hrad nepřijde

Proč do Vladislavského sálu nepřijdete?

Budu na tréninkovém soustředění. Je pro mě čest být vyznamenaná, osobně si ho ale převzít nepřijdu.

Váš otec se v minulosti proti prezidentu Zemanovi vymezoval. Řešili jste doma, jestli vyznamenání přijmout?

Abych byla upřímná, řešili. Řešili jsme, jestli je správné v současných podmínkách vyznamenání přijmout, nebo ne. Ale já se k tomu postavila tak, že mě na vyznamenání navrhl stát a občané České republiky za mou reprezentaci Česka. A toho si vážím. Proto medaili přijmu. Ale osobně na Hrad nepůjdu.

V posledních týdnech se dost řešila vaše reprezentační smlouva. Nyní se zdá, že jsou všechny podmínky konečně dojednány.

A já jsem ráda, že se to konečně nějak vyřešilo, že agentura dělá svou práci, že za mě bojuje a já si můžu hledět svého. Každý v týmu máme práci danou. Olsen (servisman Petr Kouřil) se stará o prkna, Tomas (Tomáš Bank) mě trénuje, já jezdím z kopce dolů a agentura se stará o tohle.

Během tréninkových jízd jste v Chile porážela nejlepší Rakušanky i Lindsey Vonnovou. Dodává vám to sebevědomí před sezonou?

Jedna věc je předjíždět je v tréninku, jiná pak předjíždět je v závodě. Je to samozřejmě dobré znamení, ale pro mě to zase tolik neznamená. Jsem ráda, že se mi trénink povedl, že jsme najezdili spoustu jízd, budu dobře rozježděná.

Po loňské sezoně a olympijském zlatě budou očekávání dost vysoká.

Spousta lidí ode mě v této fázi kariéry čeká daleko víc, než čeho jsem schopná dosáhnout. Ale druhý nejlepší výsledek na olympiádě pro mě bylo 17. místo v super G, což mě vrací do reality. Pochopitelně se budu snažit vždycky zajet nejlepší jízdu a vyhrát, ale na tu špičku se budu ještě dostávat dlouho. Jsem realistická, vím, že to trvá. Budu trpělivá a budu se snažit zlepšovat krok po kroku.

Jak jste se vlastně srovnala se zájmem, který na vás musel po olympiádě dolehnout?

Celá ta minulá sezona se povedla, měla jsem spoustu úspěchů, bylo to korunované olympiádou. A to, co se strhlo po olympiádě? Znovu mi pomohla agentura. Nikdy toho na mě nebylo tolik, abych to nezvládala. Pořád jsem se mohla soustředit na svůj trénink.

Váš lyžařský trenér Tomáš Bank říká, že byste v každém ze závodů mohla atakovat nejlepší desítku. Jak to vidíte vy?

Bylo by to krásné, ale já nerada dopředu něco říkám. Všechno záleží na tom, jak se kdo do závodu vyspí, je těžké to předvídat. Ale budu se vždycky snažit podat nejlepší výkon, jakého budu schopna.

Jak jste na tom vlastně se snowboardovým tréninkem?

Teď jsem se vrátila ze soustředění v Itálii, kde jsme najezdili spoustu kilometrů. Využívali jsme skútr, takže jsme dali třeba 20 jízd za den. Najezdili jsme toho spoustu, testovali jsme nový materiál, máme rychlá prkna, zkoušeli jsme i nové věci v technice. Mám ještě spoustu rezerv a doufám, že v této sezoně budu zase o něco rychlejší.

Jedním z vašich nových partnerů se stala značka Barbie. Změní teď vaše kombinéza barvu na růžovou?

Nezmění. Bude lehce pozměněná oproti minulé sezoně, ale růžová nebude, já růžovou úplně nemusím. Odmala jsem si sice s barbienama hrála, ale ten vliv mého bráchy mě přetáhl spíš na stranu superhrdinů, bioniclů a tak dále. Růžová nebude.

Panenka Barbie podle české snowboardistky a alpské lyžařky Ester Ledecké

Dalším z nových partnerů je společnost Milka vyrábějící čokolády. Sama jste jednu pětikilovou dostala.

To jsou chvíle, kdy se mi plní sny. Když jsem byla malá, měli jsme Milka Cup. Od té doby mám Milku spojenou s lyžováním a s tím, co mám ráda. Jsem ráda, že se můžu stát tváří Milky. Vážím si toho.

Jak dlouho vám pětikilová čokoláda vydrží?

Za odpoledne to bude pryč (smích). Naložím to Olsenovi do auta a budeme ji postupně jíst, to bude dobrý.

V březnu se ve Špindlerově Mlýně koná po osmi letech Světový pohár. Budete tam?

Záleží na dvou věcech – co stihneme natrénovat v točivých disciplínách, kde mám velké rezervy. Mám slušné rezervy i na prkně, ale tady jsou obrovské rezervy. To bude jeden faktor. Tím druhým bude, jak se to podaří skloubit se snowboardem. V tu dobu se jede Světový pohár a bude záležet na tom, jak se bude ta sezona vyvíjet. Budu uvažovat, jestli dám přednost jednomu, nebo druhému. Vlastně tak jako vždycky.