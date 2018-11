Ledecká stále váhá. Zvítězí v únoru lyže, nebo snowboard?

K panice není důvod.



Ledeckou v Kanadě čekají ještě dva tréninky sjezdu, než se vrhne do ostrého testu - prvního závodu Světového poháru v sezoně.

Ta by pro třiadvacetiletou závodnici měla vrcholit v únoru na mistrovství světa.

Jakém? Zatím pořád těžko říct.

Zatímco snowboardistky mají medailové závody v paralelním obřím slalomu a v obřím slalomu na programu v americkém Utahu 4. a 5. února, na mistrovství světa v alpském lyžování ve švédském Aare se super-G jede 5. února a sjezd 8. února.

Bez stroje času je nereálné, aby dvojnásobná olympijská vítězka stihla obojí.

„Taky proto jsme psali a žádali FIS, jestli by se nemohlo mistrovství světa ve snowboardingu posunout o pár dní dopředu, ale zatím náš dotaz zůstává bez odpovědi. Tak uvidíme, třeba pořadatel ještě termín šampionátu v Americe posune,“ doufá olympijská šampionka na lyžích i na snowboardu. „Bylo by to fajn i pro fanoušky. Rádi se chodí na takového exota, jako jsem já, koukat.“

O čem Ledecká v Kanadě ještě mluvila?

O dojmech z Lake Louise

„Nakisku i Lake Louise miluju. Jsem tady už potřetí a vždycky se sem těším. Doslova si užívám ty nádherné kopce i perfektně zajištěný trénink.“

O nových lyžích od Atomicu

„No jeje! Atomic se o mě stará senzačně. Jsou to profesionálové. Já nestíhám testovat, tak beru vždycky lyže „po někom“, jak se říká „zajeté“, které mi tým servismanů z Atomicu předvybere. Ale popravdě: já mezi těmi všemi lyžemi rozdíl nepoznám. Mně se zdají všechny skvělé, ze všech jsem nadšená. Poznám rozdíl jen mezi lyžemi a snowboardem - a ani tam se nedokážu rozhodnout, co je lepší.“ (směje se)

O oblíbeném kanadském kopci

„Ano, bezesporu, je to krásný kopec. Samozřejmě záleží na počasí. Loni sněžilo a viditelnost nebyla ideální, ale i tak byla trať perfektně připravená. Pořadatelé jsou úžasně sehraní profesionálové. Lake Louise je krásné místo na světě. Vracím se sem moc ráda. Začíná tu pro mě taková ta pohádková zima. Blíží se Vánoce, všechno je tu už takové slavnostní. Ubytování je excelentní. Mám pocit, že mě tu všichni rozmazlují.“

Ester Ledecká ve sjezdu v Lake Louise

O třech závodech ve třech dnech

„Popravdě? Já bych tady nejradši jela aspoň deset závodů. Miluju, když je hodně závodů na jednom místě.“

O setkání se soupeřkami

„Abych řekla pravdu, tak jsem se zatím potkala jen s Ilkou Štuhecovou, se kterou často trénuju, pak s Mikaelou Shiffrinovou a Sofií Goggiovou při mediálním dni v továrně Atomicu. Nedávno v Copper Mountain jsem se viděla pár dní se snowboardisty ze Steamboat Springs Winter Sports Club, se kterými trénuju. Všechna ta setkání s kamarády po letních prázdninách jsou milá.“