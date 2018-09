Válka manažerů jde mimo Ledeckou: Já si můžu jezdit z kopce dolů

Rozpolcená Ledecká: na jakém MS bude závodit? Ester Ledecká řeší velké dilema. Dvojnásobná olympijská vítězka se rozhoduje, kterému mistrovství světa dá přednost. Šampionáty v alpském lyžování a snowboardingu totiž termínově kolidují a každý se uskuteční na jiném kontinentu. "Nejsem definitivně rozhodnutá. Fakt ne. Spousta lidí se mě ptá, i kluci z týmu se mě ptají, ale já ještě nevím, co chci. Rozhodnu se tak týden předtím, jak se znám," podotkla. Čas na rozhodnutí má do února, tedy ještě čtyři měsíce. Snowboardový šampionát se uskuteční v americkém Park City a mistrovství světa v alpských disciplínách ve švédském Aare. A rychlostní disciplíny včetně superobřího slalomu, v kterém Ledecká triumfovala na olympiádě, jsou ve Švédsku na programu ve stejném týdnu jako v zámoří paralelní slalomy na snowboardu. "Dám přihlášku na oba šampionáty, protože se snažím stihnout všechno," řekla třiadvacetiletá dvojnásobná mistryně světa na snowboardu. "Mrzí mě to, chtěla bych jet oba šampionáty, protože je to jednou za dva roky a zazávodím si s nejlepšíma. Já to ale nemůžu ovlivnit a budu se muset přizpůsobit," pokrčila rameny.