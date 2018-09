Ledecký vyzval šéfa svazu k rezignaci. Ester může změnit reprezentaci, řekl

Během kariéry vložil do své dcery přibližně dvanáct milionů korun.

Ze Svazu lyžařů na začátku kariéry žádné peníze nedostával.

„Nikdy jsem ani nebyl propojený se sférou veřejných prostředků, nedostával jsem granty, za vlastní peníze jsme si postavili divadlo,“ připomněl Ledecký.

S veřejnými prostředky se poprvé setkal, když malá Ester Ledecká začala v šesti letech závodit.

„A od té doby vedeme se svazem nepřetržitou válku. Vždycky to bylo proto, že svaz podlehl pocitu, že závodníci a závody existují jen díky svazu. Ale tak to není,“ řekl otec olympijské šampionky.

Janek Ledecký a Ester Ledecká na mistrovství světa v Sieře Nevadě

Ledeckého vytočily pohrůžky svazu, který ve svém dopise z 23. srpna napsal: „Výkonný výbor dále rozhodl, že pokud tak nebude učiněno do 31. srpna 2018, nebude mít Ester Ledecká statut reprezentanta ČR, bude zastaveno veškeré financování ze strany SLČR a vyzveme ČOV a Duklu ke stejnému postupu. Tím pádem nebude ani Ester Ledecká přihlašována na závody.“

„Pořád mají vztyčený prst, támhle tě necháme závodit, támhle ne. Po tom úžasném úspěchu mě dostalo na kolena, že ji nepřihlásí na závody a ještě doporučí partnerům, aby s Ester přerušili smlouvu,“ rozčiloval se Ledecký. „Považuju to bizarní a nehoráznou záležitost. Z mého pohledu je jediné řešení - svaz zprůhlední tok veřejných peněz. Jsou to veřejné prostředky a všichni si zasloužíme vědět, jak jsou rozdělované.“

V emocích poté písničkář vyzval prezidenta Svazu lyžařů Lukáše Sobotku k rezignaci.

„Jestli je to frajer, rezignuje sám za sebe. Jestli to ale není frajer, což si myslím, že není, tak se bude držet zuby nehty, dokud to půjde přisátý na tok státních peněz,“ pustil se do Sobotky Ledecký.

Otci české obojživelnice je jasné, že jestli má Ledecká za Českou republiku závodit ve Světových pohárech, musí mít podepsanou reprezentační smlouvu.

Ta je podmínkou svazu k přihlašování závodníků pro závody.

„Bez členství ve svazu si nezazávodíte, to je jasné. Kdyby nebyl svaz, závodníkům by se závodilo úplně senzačně,“ prohlásil Ledecký.

Janek Ledecký (vlevo) při snowboardovém tréninku své dcery Ester. (20. února 2018)

Zároveň dodal, že jeho dcera bude závodit ať se děje, co se děje. Pokud nepodepíše reprezentační smlouvu, tak i za jiný stát?

„Otevřeně musím říct, že když to jinak nepůjde, je to samozřejmé. Jestli si někdo myslí, že toho Ester nechá, protože se to někomu nelíbí, tak ne,“ dodal Ledecký.

Jeho slova následně korigoval šéf zastupující agentury David Trávníček: „Jsme přesvědčeni, že Ester bude dále reprezentovat Českou republiku.“