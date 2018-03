Gratulace od Bryana Adamse? Důkaz, že mě miluje, smála se Ledecká

Když se slavný zpěvák, jehož proslavily hity jako Summer of 69, (Everything I Do) I Do It For You, nebo Please Forgive Me, objevil na velké televizní obrazovce spolu se svými kolegy z muzikálu Pretty Woman, ani nedutala.



„Ester, tady Bryan, chci ti pogratulovat. Chceme ti říct: Ahoj!“ zdravil českou hvězdu Adams.

Ester Ledecká na tiskové konferenci, na kterém převzala symbolický klíč od města Prahy.

Té se v tu chvíli objevil na obličeji podobný výraz jako v cíli své zlaté jízdy v super-G na korejských svazích.

„Oh my god!,“ vypadlo pak z české obojživelnice, která se hned dožadovala opakování videa, které si zároveň vyžádala do svého vlastnictví. „Budu se na to dívat pořád dokola. Je to jasný důkaz, že mě miluje, teď už to všichni ví,“ usmála se Ledecká.



Celá akce vznikla díky slavné modelce Tereze Maxové, kterou s Adamsem pojí dlouholeté přátelství.



Olympijská šampionka se s Kanaďanem v minulosti setkala. Adams jí tehdy podepsal růžovou kytaru, na kterou napsal vzkaz: „S láskou, Bryan Adams“.

„A já na ni raději moc nehraju, bojím se, aby se nějak neotřel ten podpis. Teď spíš plánuju, že si ji nechám přelakovat, aby se to zakonzervovalo a bylo to tam navždy,“ říká.

Už přitom plánuje, jak se se svým idolem znovu setká.

„Teď je sice na turné, připravuje i další, takže to bude podle jeho programu, jak bude mít čas. Ale my si k sobě vždycky cestu najdeme. Takhle bych to shrnula,“ dodala dvaadvacetiletá dvojnásobná olympijská vítězka.