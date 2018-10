Na zeď slávy patří i Ester. Jak se Ledecká ocitla mezi legendami

Ester Ledecká v pátek vyrazila na italský průsmyk Stelvio, kde bude ladit formu na snowboardu, než se přesune do Severní Ameriky, kde začne Světový pohár. Že stále nemá podepsanou reprezentační smlouvu se svazem lyžařů? To vůbec neřeší. „Chci závodit za Českou republiku,“ zopakovala s úsměvem. Po mediální přestřelce její agentury se svazem panuje nyní klid zbraní. „Věřím, že to podepíšou,“ říká trenér Tomáš Bank.