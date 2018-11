Nová doba, virtuální sport dobývá Česko. V Americe táhne víc než reálný

Byl to tak bizarní protest, že mu musel předcházet bizarní návrh. Aspoň v očích fanoušků Young Boys Bern, kteří před měsícem a půl při zápase s Basilejí naházeli na hřiště tenisáky... a světě, div se, ovladače od herních konzolí.

Nelíbilo se jim, že švýcarská fotbalová liga podlehla novému trendu a navrhuje pro staromilce až šíleně znějící pravidlo: je možné, že už brzy se jí budou moci účastnit jen kluby, které budou mít svůj vlastní eSports tým.

Přeloženo pro neznalé: že kromě fotbalistů bude muset mít reprezentanty i ve virtuálním světě.

Ve světě, do kterého jako první z českých klubů vstoupila Sparta – první „esportovec“ v jejím dresu už začal objíždět turnaje.

„Ten protest mě pobavil. A vlastně se mu zas tak moc nedivím,“ říká Ladislav Dyntar, zakladatel a šéf eSuba, nejúspěšnějšího českého esportového týmu, který právě se Spartou spojil síly.

Nedivíte se?

Snažím se do fanoušků vcítit. Nelíbí se jim, že jejich klub má dávat peníze do virtuálního fotbalu, a myslí si, že by měl radši investovat do toho skutečného. Ale to je špatné chápaní situace.

V čem?

My jsme ve spolupráci se Spartou rozhodně ničím neomezili chod áčka. Nikdo z trenérů nebo hráčů se tomu nevěnuje, řešíme to jen s pár lidmi z marketingu. A investice? Bavíme se o marginálních částkách, za které hráči ani nekopnou do balonu. Jde o to oslovit nové fanoušky, přitáhnout je k fotbalu.

„Ti nejlepší vydělají 15 tisíc eur měsíčně. Mohou se zajistit do konce života.“ Ladislav Dyntar, šéf eSuba

Ale je zvláštní klubům nařizovat, aby měly povinně virtuální tým, nemyslíte?

Chápu, že to se lidem nelíbí. Žijí klubem, je to pro ně náboženství. Ale liga tím nijak strádat nebude, naopak: eSport přitáhne nové sponzory a tím pádem víc peněz. Z toho by měly těžit obě strany. V Belgii to už funguje, v Americe je to naprosto běžná věc. Marketingově je to zajímavé, tak proč to nezkusit?

Kluby berou eSport čím dál vážněji, třeba AS Řím představuje posily pro virtuální tým podobně jako skutečné hráče. Míří tenhle trend i do Česka?

Byl jsem v březnu na konferenci v Katowicích, kde mluvil člověk, který eSport rozjížděl v Ajaxu Amsterdam. Říkal, že představení jednoho FIFA hráče u nich přitáhlo mediálně víc fanoušků, než když vítali největší fotbalovou posilu. Určitě se toho dočkáme i v Česku, je to jeden ze způsobů, jak pracovat s publikem.

Co čeká na hráče MrRiciho, který nově reprezentuje Spartu?

Podobný servis, jako mají reální fotbalisté. Hráči mají zajištěné vybavení, dopravu, hotel, pitný režim, stravování, soustředění, kde se mohou připravovat na důležité turnaje. Mohou se soustředit jen na hraní. A samozřejmě dostávají bonusy za vyhrané turnaje.

Kolik si špičkový hráč vydělá měsíčně?

Ve světě je na top úrovni minimem pět šest tisíc eur. Někteří berou až patnáct tisíc, k tomu se ještě přičítají zajímavé prémie z turnajů. Klidně se mohou zajistit až do konce života. Sice to není na úrovni Messiho nebo Ronalda, asi chvilku potrvá, než se na ni dostanou, ale...

Ale spěje to tam.

Bohužel ano. Bohužel říkám z pohledu nás v Česku: těžko můžeme držet krok se světem, kde šejkové a jiní investoři cpou do eSportu neskutečné peníze. My můžeme oslovit jen malé spektrum hráčů a fanoušků, arabského multimiliardáře sem asi nepřilákáme.

Na kolik si přijde český profík?

Určitě není na podpoře, ale plat na top manažerské pozici to taky není. Když je úspěšný, dostane nabídku ze zahraničí, kde získá kontrakt, kterým může klidně živit celou rodinu od mámy až po babičku.

Mám ještě ve dvaatřiceti šanci, že když se na hraní vrhnu, třeba si na podobné peníze sáhnu?

Můžete to vydřít, ale na to už je po třicítce asi pozdě, takže potřebujete talent, stejně jako v reálném sportu. Musíte mít i štěstí: stejně jako ve skutečném fotbale je důležité, aby se k vám občas odrazil míč, aby prošla riskantní přihrávka. A důležitá je hlavně píle, protože naši hráči se tomu věnují šest dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně. Mají trenéra, který jim hlídá harmonogram.

Může je hra ještě bavit, když už ji mají jako zaměstnání?

Ve chvíli, kdy jsou profesionálové, končí sranda. Pro vás je FIFA koníček, hra, kterou si zapnete na hodinku a chcete se u ní odreagovat. Ale když ji hrajete denně x hodin, může vás potkat vyhoření. To je nejčastější důvod, proč profíci končí. V sezoně téměř nemají volno.

Co jsou eSports eSports je odvětví, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí a točí se v něm obrovské peníze. Hráči jsou profesionálové, ti ve Spojených státech či v asijských zemích jsou královsky placeni. Soutěží se v akčních, strategických a sportovních hrách. Celosvětový dosah odvětví se odhaduje na víc než miliardu lidí, pravidelně eSports sleduje 340 milionů diváků.

Co musí hráč mít, aby u vás získal angažmá?

Kromě výsledků koukáme i na talent. Když přijde někdo, kdo poslední tři roky pravidelně vyhrává turnaje, je jasné, že je dobrý. Ale když někdo začne hrát FIFA před čtrnácti dny a skončí na turnaji pátý, budeme mít o něj zájem – uvidíme, že má talent. Navíc posuzujeme i to, jakou má hráč osobnost.

Jak to myslíte?

Píle, selský rozum. Proto máme i mentálního kouče. Když to přeženu, hlupák nebude v eSportu nikdy úspěšný, protože musí umět číst soupeře, studovat jeho strategii, sledovat zahraniční scénu. V reálném fotbale na to jako hráč máte analytiky, kouče, který to vysleduje za vás. Ve virtuálním světě jste sám, trenér vás může jen navést a během hry nesmí mluvit. Hráč musí mít pod čepicí a musí mít vůli se tomu věnovat naplno. Do toho patří i PR, prezentace sebe sama: marketing na Facebooku, Instagramu. I na tuhle oblast máme odborníka.

Fyzička asi moc velkou roli nehraje, ne?

To byste se divil. Při eSportu hráči dlouhé hodiny sedí, bolí je záda, ruce, oči. Proto doporučujeme, aby se aspoň hodinu denně věnovali nějakému sportu. Musíte mít tělo připravené na dlouhý turnaj, kde jde o velké peníze. Nechcete, aby vás během něj začala po prvním zápase zlobit záda.

Takže i esportovci si jdou někdy zahrát fotbal?

Často se stává, že na eSport přejdou ti, které v reálném sportu zastavilo zranění. S takovými se pracuje nejlíp, protože jsou zvyklí na pevný režim, trénink, mají morálku, respektují trenéra. Nejhorší je naopak kluk, který nikdy nic nedělal, k nám přijde v patnácti, myslí si, že je nejlepší na světě, a nechce poslouchat. Ne každý hráč počítačových her je aktivní sportovec, ale to číslo je velké.

Stíhají esportovci kromě hraní ještě něco?

Profesionál, který se tím živí, moc času nemá. Kdyby chodil do práce, nebude hře dávat všechno. Ale my máme víc skupin hráčů: první jsou kluci kolem šestnácti sedmnácti, kteří ještě chodí do školy, my je zařadíme do naší akademie a zkoušíme jim vštípit režim. Přitom dbáme na to, aby dostudovali – máme v týmu i hodně vysokoškoláků.

„Olympijským hrám zřejmě stárne klasický divák, proto mají o eSport zájem.“

Je tlak na největších turnajích srovnatelný s tím, který fotbalista cítí před finále Ligy mistrů?

Určitě. Víte, že když prohrajete, mohou vašemu týmu utéct desítky milionů. To jste potom sakra nervózní! Stačí udělat jednu malou chybu a hrozně těžko ji napravujete. Navíc když dlouhodobě nebudete podávat výkony, tým se s vámi rozloučí, protože na vaši pozici se tlačí dalších patnáct lidí, kteří dají cokoli za to, aby mohli vydělávat vašich pět šest tisíc eur měsíčně. To je taky podobné jako ve fotbale.

Ale vrchol kariéry přichází v eSportu dřív, viďte? Kolem pětadvaceti?

Zhruba. Ale každý rok se hranice posouvá, protože se zapojují mentální a kondiční trenéři, kteří prodlužují životnost hráče. Třicátníků už na top úrovni moc není, reflexy a postřeh uvadají. Ale uplatnění v oboru najdou i pak, otevírá se pro ně plno možností. Mohou se věnovat koučinku, dělat analytiky, redaktory nebo editory webu, psát reportáže, pomáhat s organizací.

Je pravda, že virtuální sport už přitahuje víc lidí než skutečný?

V Americe už tohle platí třeba v případě hokeje a baseballu a odhaduje se, že do tří nebo čtyř let se dostane eSport na úroveň amerického fotbalu, který má nejvyšší sledovanost. Jsou to extrémní čísla a pořád rostou: třeba Twitch, platformu pro živé vysílání, v určitých časech sleduje víc diváků než televize jako MTV nebo CNN. Mladší generace už si často nepořizuje televizi, stačí internet. Klasický sport to možná zatím neumí úplně reflektovat.

Jak to myslíte?

Je to vlastně jednosměrná zábava. Zatímco Twitch funguje tak, že vidíte virtuální fotbal, ale kromě něj na obrazovce běží interakce diváků. Je jich třeba sto tisíc a navíc mohou přímo ovlivňovat hru. Umíte si představit, že Ronaldo nebo Messi budou mít sluchátko a fanoušci jim budou říkat, co mají dělat?

To opravdu neumím.

Když počítačový hráč vysílá svou show na Twitchi, třeba spustí hlasování, kde si diváci určí, co má dělat, a pak ho sledují. Jsou vtáhnutí do děje, to klasický sport neumožňuje. A mladou generaci to baví.

Míří eSport na olympiádu?

Pokud se nepletu, předseda olympijského výboru pan Bach řekl, že za jeho vlády se tam nedostane. Podle mě to jednou přijde, v nějaké formě se tam objeví, pravděpodobně při některých hrách v Asii, kde je hodně populární.

Patří tam?

Proč by nemohl, definice sportu je poměrně volná. Ale podle mě by se měl vydat vlastní cestou: olympiádu nepotřebuje, má vlastní turnaje a šampionáty. Olympiádě zřejmě klesá sledovanost a stárne jí klasický divák, takže má o eSport zájem.

A starší generace namítne, že počítače a konzole budou ještě víc tahat děti od sportování.

To je pravda. Ale vždycky je to o výchově. Mě doma odmala vedli k tomu, abych čtyřikrát pětkrát týdně sportoval, neuměl jsem si představit, že by to tak nebylo. Ale když jsou rodiče tak líní, že dítěti v roce a půl vrazí do ruky tablet a k ničemu jinému ho nevedou? To je pak jejich chyba. My někdy spíš napravujeme to, co rodiče zkazili.

Skutečně?

Víme, že není zdravé jen deset hodin denně sedět u obrazovky. Vedeme hráče k tomu, aby vedle toho i sportovali, studovali. Všechno by mělo být v rovnováze: studium, zábava, aktivní život.