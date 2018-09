Nová španělská perla. Další Contador? Chci být první Enric Mas

Vraťme se na chvíli v čase.



Bylo 9. září 2017 a na Vueltě se právě jela poslední horská etapa ročníku s výjezdem na bájné Angliru.

Enric Mas šlapal celý den v úniku a patřil v něm k nejaktivnějším. Přesto tušil, že to tentokrát na výhru v etapě stačit nebude.

Zezadu se totiž ve větru a krupobití řítil Alberto Contador.

Legendární Španěl měl před sebou poslední horskou etapu kariéry. Poslední šanci, jak se zapsat mezi nesmrtelné.

20ª etapa de la Vuelta a España 2017: Contador, con la puntual colaboración de Enric Mas consigue la victoria en el Angliru en su última etapa de montaña como profesional.

20ª etapa de la Vuelta a España 2018: Enric Mas se lleva la etapa y queda 2º en la general. #LaVueltaRTVE pic.twitter.com/TLYjgPCEiR — Manuel (@manu_rodfer) September 15, 2018

Nejprve mu s tempem pomáhal týmový kolega Jarlinson Pantano. A když už nemohl, Contador dojel Mase, který, světě div se, táhl Contadora vzhůru.



Po kozí stezce, kterou Španělé vyasfaltovali v 90. letech se spolu drápali k cíli. Byť Mas jezdil za belgický Quick-Step a Contador za americký Trek, svému mentorovi v závěru jeho kariéry pomohl.

Jak by taky ne, vždyť se základům cyklistiky učil v Contadorově mládežnickém týmu.

K El Pistolerovi jako malý vzhlížel a teď cítil, že mu to může vrátit.

„Jsem rád, že jsem svému mentorovi mohl pomoci,“ vyprávěl Mas po etapě.

Contador tehdy odolal náporu Wouta Poelse i Chrise Frooma a kariéru tak zakončil nejlépe jak mohl. „Lepší závěr kariéry jsem si nemohl přát. Zvítězit v poslední horské etapě života? To je neuvěřitelné,“ radoval se.

Když se o den později celý ansámbl Vuelty vydal na oslavnou pouť do Madridu, Contador do televizní kamery ukázal na Mase: „On je budoucností španělské cyklistiky.“



O té doby ty dva srovnávali. O Masovi rázem vycházely články s titulkem – Příští Contador.

„Samozřejmě že doufám, že jednoho dne budu mít třeba jen půlku jeho výher. I to by bylo dost. Ale já chci být první Enric Mas, ne další Alberto Contador,“ tvrdil už tehdy.

Nechce žít ve stínu někoho dalšího. Má velké sny a druhým místem na letošní Vueltě si je začíná plnit.

Z nudy láska

Narodil se v Artě, malém městečku na Mallorce. Až do jedenácti let hrál slušně basketbal, pak ale přijal pozvánku kamaráda na projížďku na kole.

„Pořád na tom trval a já mu furt opakoval, že je to nuda. Nakonec jsem do toho jednou šel a do cyklistiky se zamiloval,“ popisoval.

Pod dohledem bratrance Toniho Coloma, bývalého profesionálního cyklisty, který jezdil třeba za Astanu, se učil cyklistickým začátkům.

A také cestoval.

Už jako junior se účastnil závodů na pevnině.

O víkendech ho rodiče vozili na letiště v Palmě. Kromě svačiny měl s sebou jen batoh, kolo a přání štěstí od maminky. Ještě téhož dne večer se pak vracel zpátky. Kolo lehce ušpiněné, ale s trofejí v ruce.

„Poprvé jsem jel časovku a vyhrál jsem ji. Pak jsem jel takovou malou Vueltu, která se jela tři víkendy v okolí Valencie a já celkově dojel druhý,“ vzpomínal.

Už ve třinácti letech cestoval na pevninu skoro každý víkend.

Sám, po celém Španělsku.

„Naši mě vyhodili na letišti a já pak letěl na pevninu. Na start závodu jsem pak musel dojet z letiště na kole. Byla to skvělá zkušenost,“ popisoval.

Contador učitel

Brzy se stal samostatným, sebejistým a přece pokorným mladým mužem, který se navíc neustále usmíval.

Jeho zářivě bílé zuby se na startech juniorských závodů staly legendou.

Hlavně kvůli výsledkům ale dostal laso z mládežnického týmu Alberta Contadora. Se svým mentorem několikrát absolvoval vyjížďku. Vstřebával rady a učil se.

A zároveň poprvé poslouchal, jak může být další španělskou hvězdou.



„Upřímně, už tehdy jsem nevěděl, co na to říct, když mě lidé srovnávali s Contadorem. Když mi bylo deset, sledoval jsem ho na první Tour. I pak jsem s ním vyrůstal. Je to cyklista, na kterého si v mládí rádi hrajete a chcete být jako on. A některé věci máme opravdu společné – třeba to, že jsme výsostnými vrchaři,“ srovnává Mas.

Z akademie poté putoval do Klein Constantie, bývalé farmy elitního Quick-Stepu. Naučil se cizí jazyk, pochopil cizí kulturu. I to mu pomohlo, když po jediné sezoně přišla nabídka z belgické stáje.

„V Constantii mi dali příležitost adaptovat se na program kontinentální stáje. Když jsem měl za sebou nějaké výsledky, přistál mi na stole kontrakt od Quick-Stepu. Hned jsem po něm skočil,“ smál se.

Z rodné Mallorky se přestěhoval do Andorry, kde našel ideální podmínky pro trénink v horách.

„Mallorca je pro trénink skvělá, ale v létě je tam spousta turistů a cyklistů, kteří přilétají prozkoumat ostrov. Mám radši, když mám kolem sebe více místa, když ujedu všemu tomu hluku. Andorra je pro to perfektní, navíc v místních horách můžete výborně potrénovat na horské etapy,“ líčí hlavní výhody.

Už loni dojel druhý na závodu Kolem Burgosu za Mikelem Landou, ale před Davidem de la Cruzem, Miguelem Ángelem Lópezem.

Přesto pak na Vueltě neprodal to, co chtěl. Po slibném jaru doufal v lepší výsledek.



„V té sezoně jsem se toho naučil dost. Měl jsem i nějaké výsledky, ale upřímně, čekal jsem víc. Proto bych letos chtěl hlavně v etapových závodech dokázat víc,“ hlásil na startu letošní sezony.

A že dokázal.

Z naděje budoucnosti na dar přítomnosti

Šestý skončil na Baskicku, vyhrál etapový závod v Limburgu, čtvrtý dojel na závodu Kolem Švýcarska.

Už tak výbornou sezonu na přelomu srpna a září korunoval druhým místem na Vueltě.

„Enric Mas, dědic,“ psala hned španělská Marca. „Baleárský cyklista, Contadorem označený za svého nástupce, potěšil španělské fanoušky epickým triumfem v předposlední etapě. Osudové vítězství, které navždy bude připomínáno jako den, kdy se Enric Mas změnil. Z naděje budoucnosti na dar přítomnosti.“

Es Ciclismo o Masovi psalo jako o další perle španělské cyklistiky.

A připomínalo, že ani Contador, ani Miguel Indurain – pětinásobný vítěz Tour – se na pódium na Grand Tour nedostali v třiadvaceti letech.

Enric Mas s trofejí pro druhého muže Vuelty.

Že by ale Mase podobná srovnání dostávala pod nepatřičný tlak?



„Žádný tlak směrem ke své budoucnosti necítím,“ říká Mas. „Budu se jen snažit závodit hezky, aby z toho lidi u televizí měli radost. Chci vyhrát velké závody, ale zároveň chci, aby si to fanoušci užili.“

Po konci kariéry Alberta Contadora a s přibývajícím věkem veterána Alejandra Valverdeho španělští fanoušci propadli skepsi.

Kdo ty dva nahradí?

V Masovi toho muže našli.