Český tým Elkov Author ztratí Černého, ale získal Sisra s Hníkem

Královéhradecký celek se musí vyrovnat s odchodem dvojnásobného mistra republiky Josefa Černého, který získal angažmá ve WorldTour v týmu CCC (dosud BMC).

„Tým se zúží o jednoho člověka, ale pevně věřím, že dobrá parta a motivace k závodění pomůžou k dalším skvělým výsledkům,“ uvedl ředitel týmu Elkov Author Vladimír Vávra v tiskové zprávě.

Sedmadvacetiletý Hník je bývalým mistrem republiky do 23 let, v této kategorii získal také bronz na světovém šampionátu v cyklokrosu v roce 2011. V minulých letech jezdil také za polský tým Verva ActiveJet a dánský Cult Energy.

„Se svými předpoklady je jasným vrchařem, který by nám měl v kopcích velmi pomoci a vrátit se ke svým kvalitním výsledkům,“ řekl Vávra.

Někdejší juniorský mistr světa na dráze Sisr na sebe letos upozornil vítězstvím v nizozemské klasice Ronde van Drenthe.

„Je to jezdec se stabilní výkonností, který se hodí především na klasikářské závody. Jeho velkým plusem pro nás je i množství UCI bodů, které přinese do týmu a které by nám měly pomoci dostat se do první trojice mezi kontinentálními týmy v rámci UCI Europe Tour a tím si zajistit automatické pozvánky na závody první a druhé kategorie,“ uvedl Vávra na adresu pětadvacetileté posily.

Dalšími nováčky v týmu Elkov Author budou Matěj Štibingr z pražské Dukly a Dominik Neuman z Topforex-Lapierre.