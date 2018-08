S psychikou pomohl i Jelínek. Ve finále nechám duši, slibuje diskařka

ME ONLINE Zpravodajství z dopoledního programu v Berlíně

Eliško, do finále jste postoupila z devátého místa. Přesně v to jste doufala, ne?

Určitě, jsem nadšená. Celý rok házím daleko na tréninku a nepředvádím to pak v závodě. Trenér Pepa Karas mi řekl: „Jsi na tréninku, sedí tam pan Šilhavý“. Chci oběma hrozně poděkovat, protože to odlítlo, i když to nebyl ideální hod.

Čím to, že nebyl ideální?

U toho prvního jsem cítila, že jsem pořád v křeči. Při rozhazování jsem přitom hodila k limitu a věděla, že to tam je. Trenér mi pak naštěstí pomohl, musím poděkovat všem, kteří na mě pracují - psycholog Marian Jelínek, fyzioterapeuti. Díky všem!

Při druhém pokusu jste hodila 57,81. Tušila jste, že to bude na finále stačit?

Byla jsem si jistá, proto taky ten poslední hod už byla trochu chyba, ztráta koncentrace. Nakonec jsem byla ještě trochu v nervech, protože mi trenér řekl, že jsem sedmá mezi všemi a hází ještě celá skupina. Ale je to tam.

Potřetí za sebou jste zvládla evropskou kvalifikaci. Je to známka psychické odolnosti?

Pracuju na ní. Dřív stačilo na postup i méně, kromě Amsterdamu 2016.

Jak s vámi pracuje pan Jelínek?

Hlavně mě uklidňuje. Můj stav při závodu je všelijaký. Najednou mám těžké nohy, je to jiné než na tréninku. Proto mi vždycky říká: „O co vlastně jde?“

Řekne vám to i před finále?

Určitě. Trochu mě motivovala věta Ester Ledecké, která říká, že si to jde užít. Jsem konečně tady, o tom člověk celý život sní. Šéftrenér to nemá rád, ale ta atmosféra je neskutečná. Na to člověk celý život dře.

Může vám pomoct i zkušenost, že už víte, jaké to je ve finále?

Dřív jsem šla do finále s tím, že už tam jsem a jsem spokojená.

S čím tam jdete teď?

Nechci říkat frázi, že si to chci užít. Ale chci tam jít s klidem, je to fantastický stadion, spousta lidí, sedí mi to. Stadion je trochu zasazený do země, má nějakou historii, takže člověk je tam ve své hlavě, kolem sebe má fantastické fanoušky. Udělám všechno pro to, abych vylepšila desáté místo. Chci tam nechat duši a posunout se. Už na to mám trošičku i věk.