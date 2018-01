Bez stresu si zajela evropské maximum. Ještě čtyři roky, plánuje Březinová

Hned čtyři ženy, které si už pomalu balí kufry do Koreje, nechala brněnská krasobruslařka Eliška Březinová na mistrovství Evropy v Moskvě za sebou.

Maďarka Ivett Tóthová, Anita Östlundová ze Švédska, Giada Russoová z Itálie a Ukrajinka Anna Chnyčenkovová - ty všechny skončily na ruském šampionátu za Březinovou. Ta si 12. místem vylepšila svoje osobní maximum z ME v kariéře.

Dvanácté místo je nejlepším umístěním Elišky Březinové z šesti účastí na mistrovství Evropy.

„Samozřejmě je mi líto, že se olympiády nezúčastním. Myslím si, že bude letos v krasobruslení hodně složitá, hodně tam půjde o psychiku a všichni, ať sólisté, nebo tanečníci, tam pojedou naplno,“ předpokládá 21letá závodnice.

Právě psychika byla dost možná jejím velkým trumfem v Moskvě. Ne všechny krasobruslařky tam přijely s čistou hlavou.

„Bylo znát, že se blíží velká akce. Hodně lidí bylo nervózních z toho, že musí něco ukázat, že chtějí výsledkem potvrdit formu, protože jedou na olympiádu. Dost holek, které mají místo (na OH) vyjeté, skončilo až za mnou,“ konstatovala Březinová.

A tak dáma z Techniky Brno, která se nekvalifikovala na evropský šampionát vloni v Česku a minulý rok nezvládla ani v domácí konkurenci olympijskou kvalifikaci, profitovala z toho, že mohla bruslit pro svůj pocit, pro radost, bez stresu.

Výsledkem je dvanácté místo. Dosud byla na ME nejlépe patnáctá. „Věděla jsem, že pole je silné. Že se nemůžu soustředit na to, jak daleko chci být za první desítkou, že se mám šanci vejít do první patnáctky. Jela jsem uvolněně,“ pochválila se.

A soupeřky? „Jelikož ony kazily, tak pro mne to bylo potom jednoduché,“ usmála se.

Vloni místo ní, nejlepší domácí krasobruslařky posledních let, bruslila na ME Michaela Lucie Hanzlíková. „Můžu si za to sama,“ uvědomovala si Březinová. „Na republice jsem bohužel dělala chyby, kdežto Míša jela čisté programy.“

Protrpěla si univerziádu, na přelomu ledna a února ji proplakala kvůli jiným než sportovním důvodům. Současně s jejím začátkem zemřel trenér Ivan Rezek, jenž měl na jejím vzestupu velký podíl.

A následně se jí nepovedla ani olympijská kvalifikace. Na MS v ní zabojovat ani nemohla, tam startovala znovu Hanzlíková.

„Druhé kolo bylo na konci září a ani tam jsem nebyla nejlepší,“ pokrčí Březinová rameny. Že by právě ty nervy, bez nichž zajela v Moskvě takřka brilantně? „Spíš forma. Spadla jsem, pak se s tím nedalo nic dělat.“

Část zklamání si vynahradila v Moskvě. „Lepší to být nemohlo. Zase tam byly chybičky, ale já sama za sebe jsem strašně spokojená, že jsem předvedla dva slušné programy. Výsledek byl dobrý. Moc dobrý,“ oddechla si.

Vystoupala na stejnou příčku jako její bratr Michal Březina. Taky on byl na ME dvanáctý. „Neměli jsme možnost se o tom bavit, ale vím, že je spokojený. Zajel slušné jízdy, volná byla asi jedna z těch lepších, co kdy zajel,“ ocenila sourozence mladší sestra. Férově ale taky dodala: „Bohužel svět se posunul tak dopředu, že to (bratrovi) už nestačí.“

Jednou z ambasadorek brněnského olympijského parku je krasobruslařka Eliška Březinová.

Sama nakonec po návratu z ME bundu české olympijské výpravy přece jen oblékla, když v ní tento týden pózovala na místě Olympijského parku na brněnském výstavišti. Místo v Koreji si zabruslí tam. „Když bude někdo z fanoušků stát o radu, ráda na ledě pomůžu. Není problém,“ těší se.

Vrcholem druhé poloviny její sezony bude v březnu MS, proto i během olympijských ambasadorských povinností v Brně bude trénovat. S tím, že absence na OH bude její motivací pro příští roky. „Ještě aspoň čtyři roky bych chtěla zkusit. Nic není uzavřené.“