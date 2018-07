Diamant z Kolumbie, který vystřídá Frooma. Tour objevila Bernala

Egan Bernal byl nejmladším cyklistou letošní Tour de France. A také jejím největším objevem. Byl to on, kdo táhl Gerainta Thomase k titulu a Chrise Frooma ke třetímu místu.

„Chci, aby na mě byl Chris pyšný,“ vykládal Bernal ještě před závodem nervózně.

Froome pyšný byl a víc než to. Svému mladému kolegovi po každé horské etapě upřímně děkoval.

BUDOUCÍ STAR. Egan Bernal po skvělém výkonu na Alpe d’Huez rozdával podpisy fanouškům.

Krom obdivuhodné práce pro oba lídry dokončil kolumbijský cyklista Tour na patnáctém místě, pouhých pět minut od bílého dresu pro nejlepšího mladíka.

„Roky jsem hledal náhradu za Chrise Frooma. V něm jsem ji našel. On je naší budoucností,“ tvrdí Dave Brailsford šéf týmu Sky.

Investice za 350 tisíc eur

Thomasovi, novému šampionovi Tour, je dvaatřicet, Froomovi ještě o rok víc. Doba pofroomovskothomasovská se blíží.

A ve Sky na ni chtějí být připraveni, proto sáhli po Bernalovi.

Narodil se v hlavním kolumbijském městě Bogotě, ale s rodiči se záhy přestěhoval na sever do Zipaquairá.

Tady už v pěti letech následoval otce Germána, rovněž bývalého cyklistu.

V osmi jel svůj první závod, vyhrál ho a dostal díky tomu školné na rok. Zároveň v televizi sledoval jistý závod ve Francii a otci u něj vyprávěl: „Jednou tam taky pojedu.“

Byla to však horská kola, která ho v mládí uchvátila.

Pod vedením bývalého cyklisty Fabia Rodrígueze oslavoval domácí tituly, ale také stříbro a bronz na mistrovství světa juniorů.

Před čtyřmi lety zůstal na podzim na chvíli v Evropě, zkusil si jeden silniční závod. A když ho vyhrál, okamžitě dostal laso od Gianniho Savia, renomovaného manažera cyklistické stáje Androni Giocattoli.

Že neměl žádné zkušenosti se silniční cyklistikou? Že mu bylo pouhých 19 let? To nehrálo roli. Savia ohromila hlavně hodnota maximálního objemu kyslíku VO2max, která z Bernala udělala největší talent posledních let.

Opustil svět horských kol, opustil rodnou zemi a vzdal se i studia komunikace.

„A zároveň jsem zažil zatím nejtěžší moment kariéry. Přestěhoval jsem se z Ameriky do Evropy, skočil jsem z juniorské do elitní kategorie a z biku na silnici. První profesionální závod Kolem Středozemního moře byl hrůza. Chladno, pršelo, příšerné,“ vzpomínal.

Dojel tehdy osmnáctý, od té doby už jen stoupal.

Apretando dientes  Příspěvek sdílený Egan Bernal (@eganbernal), Čec 9, 2016 v 10:36 PDT

Když pak loni ovládl Tour de l’Avenir, nejprestižnější závod cyklistů do 23 let, Brailsford ze Sky se do něj zamiloval.

Do týmu ho chtěl tak moc, že neváhal na stůl položit 350 tisíc eur, aby Bernala vyplatil z platné smlouvy.

Ta investice se vyplatila dřív, než by kdokoliv předpovídal.

Risk, který vyšel

Šestý dojel v lednu na Tour Down Under, na kolumbijském etapovém závodu Oro y Paz si poradil s Nairem Quintanou, Rigobertem Uranem nebo týmovým kolegou Sergiem Henaem.

Jeho slova o tom, že se do Sky přichází učit od zkušenějších cyklistů, vzala rychle za své. Vždyť on je všechny porážel.

Když pak přijel do Evropy, na Katalánsku dlouho jel o vítězství, až pád v poslední etapě ho z boje vyřadil. Návrat po zlomenině klíční kosti měl famózní. Dojel druhý v Romandii, vyhrál v Kalifornii, kde porazil i Adama Yatese s Rafalem Majkou.

Egan Bernal slaví etapový triumf při závodu Kolem Kalifornie.

Během závodu přitom novinářům opakoval: „Pojedu Vueltu, Tour určitě ne.“

Jenže právě po Kalifornii mu šéfové týmu zavolali: „Sbal se a přileť do Evropy. Pojedeš Tour.“

„Hned jsem si vzpomněl na to, jak jsme se s tátou na ten závod před lety dívali,“ smál se.

Jeho zařazení do týmu bylo dost překvapivé. Ve Sky většinou sázeli na zkušené a osvědčené cyklisty, u kterých byla jistota, že náročnou porci tří týdnů v kuse zvládnou.

Bernal nikdy v minulosti nic podobného nezažil a nyní měl v horách pilotovat lídrovské duo Froome & Thomas. „Byl to risk, to nezastírám,“ uznal Brailsford. „Ale jsem rád, že jsme do toho šli, bylo to správné rozhodnutí.“

Bernal zvládl skvěle svou vůbec první týmovou časovku v životě, kdy se udržel i s Froomem a Thomasem. Trpěl na kostkách, kde ztratil 16 minut, ale pak zářil v terénu, který odmala miluje.

Hlavně při stoupání na Alpe d’Huez a pak taky v 17. a 19. etapě, kdy Froome trpěl, byl Bernal mužem na svém místě.

„Nikdy jsme o něm nepochybovali, ale i my jsme ohromeni. Je bezpochyby největším talentem posledních let,“ říká o něm sportovní ředitel Nicolas Portal.

„V jedenadvaceti má opravdu úžasný motor,“ přidává užasle čtyřnásobný šampion Tour Froome. „Trochu mi připomíná mě, když jsem byl mladší, do týmu přináší spoustu nové a mladé energie.“

Kam se tenhle cyklistický diamant může za rok posunout?

Stále bude ve Sky, kde má kontrakt až do roku 2020. Stoprocentně ale dostane více prostoru.

Pomoc týmovým kolegům není věc, proč ho Sky před rokem kupoval. Britové počítají, že v příštích letech převezme roli lídra týmu. Roli muže, od kterého se nečeká nic jiného než triumf v Paříži.

Vždyť britská letka Tour s Wigginsem, Froomem a teď s Thomasem vyhrála šestkrát za posledních sedm let.

„Moje zodpovědnost je dívat se tři roky dopředu. Hledal jsem cyklistu, který by mohl být dalším Chrisem Froomem, další jedničkou pro Grand Tour. Bernal jím je,“ má jasno Brailsford.