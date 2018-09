Tréninková morálka je o 200 procent lepší. Ostrava věří, že se zvedne

Znovu s pěti cizinci půjdou do ligy, která začne 30. září, ostravští basketbalisté. Ale více než dosud chtějí trenéři Dušan Medvecký a Peter Bálint dávat příležitost i mladým českým hráčům.

„Šanci dostanou Štěpán Svoboda a Tomáš Havlík, který přišel ze Snakesu Ostrava. Oba by do tří let mohli být velmi dobří ligoví hráči,“ řekl ostravský trenér Dušan Medvecký. „A s Olomouckem jsme se dohodli na hostování Martina Nábělka, což bude další hráč do rotace.“

Prostor by měl dostat i vysoký pivot Jan Koloničný, který se po roce vrátil z italské Catanie. Zatím ho trápí vyhřezlá ploténka. „Bohužel neabsolvoval hrubou přípravu, takže až se dá do pořádku, bude muset zapracovat na kondici,“ upozornil Medvecký. „Počítali jsme s ním, takže je to problém, protože máme tři podkošové hráče. Ale zaskočit tam mohou Robin Hoblík a Adam Choleva.“

Ostravští mají vizi postupně počet cizinců v kádru omezovat. „Chceme mít pevnou kostru osmi hráčů a další rotovat, ale nejde to tak rychle, jak bychom si představovali,“ uvedl majitel klubu Tomáš Vrátný. „Jsem ale rád, že v týmu zůstává Petr Bohačík, stálice, lídr, odchovanec.“

Změny v NH Ostrava Přišli

Jan Koloničný se vrátil z italské Catanie, Luka Zaharijevič přišel z University of British Columbia, Justus Alleyn z Univerzity v Manitobě, Brandon Boggs z Bristol Flyers, Nick Smith z německého Langenu, Martin Nábělek z Olomoucka, Tomáš Havlík ze Snakes Ostrava, Petr Martikán z Opavy B. Odešli

Strahinja Stojačič do Nového Sadu, Milič Blagojevič do Žiliny, Russell Woods do Svitav, Daniel Klímek ukončil kariéru a pryč je i Malcolm Canada.

Medvecký věří, že příští sezona bude lepší i s ohledem na tréninkovou morálku současných hráčů.

„Ta je o dvě stě procent lepší než loni, kdy tady byli hráči, jimž se nechtělo trénovat, a navíc kádr byl úzký, takže se s tím moc dělat nedalo.“

To potvrzuje kapitán Petr Bohačík: „Nasazení, intenzita a chuť pracovat je o dost lepší oproti loňsku, takže od toho se můžeme odpíchnout.“ A chválí i nově příchozí hráče. „Jsou to basketbalisti, kluci s charakterem. Ať jsou tady vedle Čechů Kanaďan, Srb, Američané, tak držíme spolu. Pokud nepřijdou zranění, máme dobře našlápnuto. Klidně můžeme myslet na play off.“

Jak cizince vidí trenér Medvecký? „Milana Stanojeviče známe z minulé sezony. Je to famózní střelec trojek. Justus Alleyn má dlouhodobě čtyřicetiprocentní úspěšnost trojek. Brandon Boggs je atleticky velmi dobře vybavený a diváci se mohou těšit na jeho smeče, Nick Smith je také dobrý trojkař a Luka Zaharijevič by měl tvrdit hru pod košem. Má kolem sto dvaceti kil, což nám chybělo.“

Tým i celý klub by měl pozvednout také nový asistent Peter Bálint, který má na starosti propojení mládeže s A mužstvem. „Peter přinesl do našeho tréninkového procesu nové věci,“ uvedl Medvecký. „Názory na basket máme z devadesáti pěti procent stejné. Sem tam máme nějaké debaty, což je jen dobře. Peter mi mluví do útoku, já jemu do obrany.“

Vstupné bude dražší

Ostravští zvýšili ceny vstupného. Mládež nově zaplatí 40 korun, dospělí šedesát. „Zvýšení je ale minimální,“ upozornil generální manažer klubu Tomáš Ostarek. „Nově ale nabízíme permanentky na základní část ligy a případně i na play off.“ Ty stojí 750 korun, přičemž prvních sto zájemců za ně zaplatí 650 korun.