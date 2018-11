Do 30. místa to bude úspěch, říká trenér běžců na lyžích Kožíšek

Místo běžkařských holí teď častěji v ruce drží mobilní telefon. Domlouvá sportoviště, řeší logistiku, natáčí a stříhá videa z tréninků, a navíc se stará o sociální sítě reprezentace.

V dubnu se 35letý Dušan Kožíšek rozloučil s kariérou. A od léta funguje společně s hlavním koučem Vasilem Husákem u reprezentace mužů.

„Pomalu se do toho dostávám a musím přiznat, že se s tím zatím peru. Je to psychicky i fyzické velmi náročné,“ říká Kožíšek, držitel dvou bronzových medailí z MS ve sprintu dvojic.

Právě nejkratší disciplína patřila ke Kožíškovým dominantám. O získané zkušenosti se teď dělí v reprezentaci. Přišel i s novinkou: do nabitého programu reprezentace vměstnal i jedno ryze sprinterské soustředění. „A všichni si ho pochvalovali,“ přiznává Kožíšek.

O čem ještě Kožíšek před startem sezony mluvil?

O nedávném konci kariéry. „Pracoval jsem v IT, spravoval webové stránky. Pak mě ale oslovil Vasil Husák s tím, že mám zkušenosti ze sprintu, které jemu chybí.“

O vzájemné spolupráci s novým reprezentačním koučem. „Moc jsem ho neznal, ale když jsme se potkali v minulosti na závodech, vycházel jsem s ním. Teď už mohu říct, že se vzájemně doplňujeme.“

O úkolech v reprezentaci. „Starám se o techniku, natáčím, stříhám videa nebo dělám Instagram reprezentace. V závodech poté budu rozebírat taktiku sprintu.“

O sprinterských soustředěních. „Už loni jsem se nabízel s vizí založení sprinterského družstva. Tehdy to nevyšlo, základna je malá. Letos se podařilo zařadit alespoň krátké soustředění, kde bylo šest mužů, dvě holky i někteří junioři. Všichni si to pochvalovali, takže na to budeme chtít navázat.“

O budoucnosti českého běžeckého lyžování. „Věřím, že v juniorské kategorii to letos může zacinkat. V dospělých taková očekávání mít nemůžeme. Když budeme ve Světovém poháru atakovat příčky do třicítky, bude to skvělý. V týmových soutěžích bude úspěch jezdit do nejlepší šestky.“

O spolupráci s Martinem Koukalem, bývalým sprinterským parťákem. „Ještě v lednu jsem netušil, jakou funkci na svazu zastává. Teď jsme spolu v neustálém kontaktu, Martin trénuje juniorskou reprezentaci. Často i vzpomínáme na naše úspěchy (Koukal s Kožíškem dojeli na MS 2005 v Oberstdorfu třetí; na olympiádě ve Vancouveru 2010 ve sprintu dvojic šestí).