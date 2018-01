Nejdřív ženy, pak muži. Dukla Liberec nabízí extraligový dvojzápas

V úvodních soutěžních zápasech nového roku 2018 nastoupí poprvé v historii extraligové volejbalové týmy Dukly Liberec společně v jeden den. Příznivce tak dnes čeká dlouhé a atraktivní odpoledne.

„Takhle se to sešlo poprvé a věříme, že si to naši diváci užijí a přijde jich co nejvíc,“ řekl Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec s tím, že vstupné se platí jako na jeden zápas.

První duel obstarají ženy. Liberečanky, které jsou ve své premiérové extraligové sezoně v tabulce páté, hostí v roli vysokých favoritek jasně poslední Fénix Brno.

Po ženském souboji přijde na řadu jednoznačný šlágr 14. kola mužské extraligy. Volejbalisté Dukly, kteří vstupují do nového roku jako lídři tabulky, v něm v utkání dvou úspěšných zástupců v pohárové Evropě nastoupí proti Karlovarsku. Západočeši jsou třetí s tříbodovým mankem na Liberec a v nejvyšší soutěži prohráli naposledy koncem října.

V liberecké sestavě bude chybět slovenský smečař Tomáš Kriško, jedna z klíčových opor Dukly. Kriško, který je aktuálně na servisu nejlepším hráčem extraligy, si totiž v prosinci v odvetném utkání Poháru CEV v Burgasu poranil kotník a koleno.

„Hlavně zranění kolena vypadá jako hodně vážné. Tomáš odjel na Slovensko ke svému lékaři a v pondělí se rozhodne, jestli půjde na operaci nebo proběhne konzervativní léčba. Každopádně nám bude chybět minimálně dva měsíce, což je citelná ztráta,“ konstatoval Pavel Šimoníček.