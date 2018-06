Tragédie v průtrži mračen. Před 25 lety vyhasl život Dražena Petroviče

Dlouhá cesta z polské Vratislavi, kde Chorvaté krátce předtím odehráli kvalifikační turnaj o evropský šampionát, se z dobrodružství proměnila v tragédii.

Malý Volkswagen Golf skončil zaklíněný pod nákladním vozem, jehož řidič krátce předtím nezvládl situaci, dostal smyk a zatarasil cestu. Szalantzyová i její kamarádka Hilal Edebalová utrpěly těžká zranění, ale přežily. Petrovič doplatil na to, že si chtěl pohodlně pospat, a tak zůstal nepřipoutaný. Proletěl předním sklem. Sérii nárazů nemohlo vydržet ani mladé tělo v perfektní kondici.

Odešel hráč, který předznamenal vlnu Evropanů v NBA. Pověstný byl svou přesnou střelbou ze střední a delší vzdálenosti.

Už ve dvaceti letech nastřílel v jugoslávské lize v jediném utkání do té doby nevídaných 112 bodů - ze 60 pokusů z pole se trefil čtyřicetkrát.

A v zámořských statistikách dodnes září jeho bezmála 44procentní úspěšnost za tři body. Vynikal však i drzými nápady, jimiž překvapoval protivníky a získával si diváky.

S basketbalem Dražen začínal v rodném Šibeniku, když se motal kolem staršího bratra Aleksandra „Aca“ Petroviče, rovněž slavného basketbalisty.

Od roku 1984 exceloval Dražen Petrovič po čtyři sezony v dresu Cibony Záhřeb, dvakrát jí pomohl vystoupat na evropský trůn. Podobně zářil v dresu Realu Madrid, kam přestoupil v roce 1988.

Po jedné sezoně ve španělském velkoklubu odešel do NBA. V dresu Portland Trail Blazers se trápil, výměna do New Jersey Nets v lednu 1991 mu však umožnila rozkvést, stal jednou z velkých ofenzivních hvězd.

Celou svou kariéru byl vůdčí osobností národního týmu - nejprve Jugoslávie, v jejíchž barvách vybojoval tituly mistra světa a Evropy a bronzovou (1984) a stříbrnou (1988) olympijskou medaili.

Ze stříbrné olympijské medaile se radoval i v roce 1992 v Barceloně v dresu Chorvatska, když ve finále jeho tým padl se slavným americkým Dream Teamem.

Krátce předtím válka přetrhala Petrovičovo přátelství se srbskými hvězdami v čele s Vladem Divacem. Ke smíření mezi bývalými spoluhráči však už nikdy nemohlo dojít...

Na těchto 35 akcí Dražena Petroviče se nejvíce vzpomíná:

Na „basketbalového Mozarta“ se nezapomíná ani čtvrtstoletí po jeho smrti. V roce 2002 byl ve Springfieldu uveden do Síně slávy NBA a v rodném Chorvatsku má vlastní muzeum i několik soch. Jméno Dražena Petroviče nese také basketbalová hala v Záhřebu.

Jeho náhrobky v Šibeniku i v Záhřebu slouží dodnes jako poutní místo pro fanoušky a basketbalisty bez ohledu na národnost.