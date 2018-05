Provokatér Green vs. zbytek světa. Dejte mu někdo pěstí, vykypěl Barkley

Warriors jsou jako obhájci titulu pod solidní vlnou kritiky. Základní částí sezony prošli tak nějak na půl plynu - a z podstatné části to bylo způsobeno Greenovou formou.

Osmadvacetiletý bojovník nepodával výkony jako v minulých letech, podle expertů nehrál ani zdaleka s takovým nasazením. Vidět byly spíš jeho excesy, hádky s rozhodčími, technické chyby a vyloučení.

Zdá se však, že u Greena i celých Warriors nejspíš šlo jen o taktický manévr, aby měli dost sil na play off.

Úderem prvního kola proti San Antoniu přepnuli na vyšší rychlost a Greena je zase plné hřiště v obraně i v útoku. Dostává se stále do konfliktů s okolím. Teď za ním však stojí znovu výkony, takže si své excesy obhájí.

Green vs. Rondo

Veškerou zlou krev posledních dnů způsobila Greenova rivalita s neworleanským rozehrávačem Rajonem Rondem. Šampion NBA z roku 2008 si nenechá nic líbit a s Greenem se rád pustí do slovní nebo i fyzické pře.

Ta začala ve druhém utkání série Rondovým nenápadným pokusem rozhodit Greena při šestkách, když si mezi trestnými hody doskočil míč a otřel do něj svůj pot.

O zápas později se Rondo pokusil zranit ostrostřelce Warriors Stephena Curryho, když pod něj strčil nohu, aby na ni Curry po střele dopadl.

Draymond Green a Rajon Rondo se pohádali během série play off:

Green samozřejmě také není svatoušek a otravoval na oplátku Ronda, když si chtěl po odpískání vystřelit na koš. Oba aktéry pak naštvalo, když se jich novináři ptali, jestli se toho druhého snaží rozhodit.

„Myslíte si, že se ho snažím vyprovokovat? Už se vám nelíbí příběh, že se do toho snaží nalákat on mě, co? Říkám vám, že jsem se tolikrát snažil ostatní vyprovokovat a mnohokrát to vyšlo, ale tentokrát jsem v tom nevinně. Jsem v klidu a soustředím se na basketbal,“ řekl Green po utkání číslo 3.

„To je jeho typická hra. Já se ho do ničeho nesnažím namočit. Já vážně nic nedělám. On prostě při hře hodně řeční a já si to nenechám líbit. Je to velký bojovník a baví mě proti němu hrát,“ odvětil o pár minut později Rondo.

Jenže od provokací se Green držet dál určitě nebude. V pátém utkání se nachomýtl k poradě protihráčů a trenérů z New Orleans.

Vlezlý Draymond:

Green vs. Barkley

Konflikt Ronda s Greenem neutekl neméně výřečnému expertovi televize TNT a bývalému skvělému hráči Charlesi Barkleymu. Ten zřejmě stojí na straně Ronda, neboť se do Greena ostře pustil.

„Prostě bych si přál, aby ho někdo pořádně praštil do obličeje,“ vypálil v přímém přenosu Barkley. Divili se i jeho kolegové ve studiu Kenny Smith, Shaquille O’Neal a Ernie Johnson, kteří jsou na Barkleyho řeči zvyklí.

A Green? Zůstal docela v pohodě. „Takových lidí, kteří řeční v televizi, je velká spousta. Zrovna on mě viděl už asi milionkrát, takže kdyby to fakt takhle cítil, mohl mě praštit už hodně krát sám. Pokud mi opravdu nedá ránu, až mě příště uvidí, ať radši sklapne. Myslím dokonce, že je to problém pro prezidenta televize TNT Davida Levyho. Znám ho dobře a myslím si, že se mu nelíbí, když se jeho zaměstnanec takhle vyjadřuje v televizi,“ odvětil Green.

Trvalo jen den, než se Barkley na televizi ESPN veřejně za své výroky omluvil. Ale tak nějak podivně a jenom napůl...

„Nejprve se chci omluvit Draymondu Greenovi. Nechtěl jsem se opravdu poprat s hráčem NBA a pokud si to on myslel, tak se mu omlouvám. Je ale opravdu otravný, takže jsem to částečně myslel vážně,“ řekl Barkley.

Green vs. Polk

To však nebylo to nejhorší, co si basketbalista s číslem 23 vyslechl. Po čtvrtém utkání série s New Orleans se do něj pustil na Twitteru herec Andrew Polk.

„Doufám, že Draymonda někdo střelí do obličeje v tu chvíli, kdy opustí halu. Když se dívám na statistiky, je taková šance zhruba 37 %,“ napsal Polk a i když svůj tweet velmi rychle smazal, spousta fanoušků už stačila udělat screenshot.

I po takové události zůstal hráč před novináři klidný.

„Je mi z něj smutno. Je špatné, že někdo bere basketbal a sport celkově tak vážně. Já se jím živím a neberu ho tak vážně. Nikdo by neměl v souvislosti se sportem používat hrozby smrtí a mluvit o životě někoho jiného. Snad se mu dostane pomoci, jakou potřebuje,“ vzkázal Green.

Polk se pak na svém twitteru Greenovi omluvil a následně svůj účet zrušil.

„Napsal jsem na Twitter pěkně hloupou věc, která byla myšlena jako vtip, ale chápu, proč tak nevyzněla. Jako frustrovaný a zapálený basketbalový fanoušek zápasy hodně prožívám, a to vyústilo v takový nevhodný tweet. Velmi se omlouvám a dodávám, že nechci, aby se někomu kvůli hře něco stalo,“ napsal Polk.

Green tedy všechny útoky okolí i protihráčů ustál a může se jen smát. Warriors jsou ve finále Západní konference, nad New Orleans zvítězili 4:1 na zápasy. Tam se utkají s Houstonem, což by měla být ta pravá zkouška pro Greena a spol.