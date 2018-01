Vyměňte všechny rozhodčí! volá nabroušená hvězda. A zase platí pokutu

„Letos je to opravdu špatné. Možná horší než špatné, hrozné. Nerozumím tomu, ale začíná to být směšné a kazí to hru. Trable s rozhodčími by teď měla být hlavní priorita pro vedení ligy. Musí se s tím něco udělat,“ řekl Green novinářům po sobotní výhře nad Los Angeles Clippers, při které obdržel už svou jedenáctou technickou chybu v sezoně.

Vysloužil za to, že se dožadoval odpískání faulu pro Montrezla Harrella, který zablokoval jeho pokus o smeč.

Warriors mají odehranou polovinu zápasů a Green už je jen pět trestů od automatické stopky na jedno utkání, která přijde od šestnáctého trestu za každou druhou technickou chybu. Za 35 zápasů stihl 11 technických a NBA v této bilanci vévodí.

„Já bych navrhoval úplně obměnit všechny rozhodčí. Mezi námi je v tuhle chvíli už příliš osobních věcí a takhle to nefunguje. Oni nás mohou jednoduše trestat a já nemůžu dělat vůbec nic,“ říká Green.

Troufalé? Podle vedení NBA ano. Hráči za tato slova napařilo pokutu 25 000 dolarů, už podruhé v sezoně. V přepočtu se jedná o 535 000 korun.

Draymond Green je už notoricky známý svými debatami s rozhodčími, ale zdá se, že v poslední době dostává technické snadněji než v minulosti. Má na svém kontě i několik dost nečekaných trestů.

Například ve vánoční repríze finále proti Clevelandu obdržel za strkanici kolem Kevina Duranta a Josého Calderóna technickou jen Green, i když bylo kolem celé situace spousta hráčů z obou týmů.

Předposlední den minulého roku byl v zápase s Memphisem vyloučen dvěma technickými chybami během necelé minuty. Byl to Greenův druhý předčasný konec v sezoně.

V ročníku už byli vyloučeni také tři další hráči Warriors. Hned třikrát musel dříve do sprch Kevin Durant a po jednom vyloučení mají Stephen Curry a Shaun Livingston, který byl za hádku s rozhodčím dokonce na jeden zápas suspendován. To dělá z Warriors tým s nejvíce vyloučenými v soutěži.

Draymond Green (vpravo) a Kevin Durant z Golden State nesouzní s rozhodčím,

Na konci loňského roku vydala televize ESPN zprávu o setkání šéfa asociace rozhodčích NBA Leeho Sehama a prezidentky hráčské asociace Michele Robertsové, řešil se problém mezi hráči a sudími.

Podle Sehama vedení soutěže nechává hráče používat vůči rozhodčím nevhodný jazyk bez větších trestů. Robertsové se zase nelíbí povýšené chování rozhodčích k hráčům, které se podle ní v lize často objevuje.

Robertsová také kritizovala, že NBA dostatečně nenahradila dva možná nejlepší rozhodčí, kteří skončili v uplynulých měsících s pískáním.

Před letošním ročníkem totiž skončil na vlastní žádost po 32 sezonách Danny Crawford, který pískal v 35 finálových zápasech, a také Monty McCutchen, jenž se po 25 sezonách v lize a šestnácti finálových utkáních přesouvá do nové komise pro výchovu rozhodčích.