Ve Francii začne Světový pohár dráhařů, už o body na olympiádu

Zvětšit fotografii Tomáš Bábek (uprostřed), archivní foto | foto: Wim Hoste

dnes 10:45

Francouzský Saint Quentin se stane od pátku do neděle dějištěm úvodního dílu Světového poháru v dráhové cyklistice, ve kterému se už budou rozdělovat první body do olympijské kvalifikace na hry v Tokiu v roce 2020. Česká výprava vkládá největší naděje do keirinu.

„Svoji sílu známe, ale zatím neznáme kvality našich soupeřů. Tomáš Bábek nebo Pavel Kelemen by mohli dosáhnout na postup do finále (keirinu). V týmovém sprintu bude úspěchem umístění do osmého místa,“ řekl ČTK šéftrenér sprinterů Dukly Brno Svatopluk Buchta. Hodně vyrovnaná bude soutěž sprinterů. „V této disciplíně je startovní listina doslova nadupaná favority. Dostat se mezi posledních osm bych považoval za skvělý výsledek. Hodně bude záležet už na kvalifikaci. Body na olympiádu by si mohla připsat i Kaňkovská v keirinu žen,“ uvažuje Buchta. Program Světového poháru v dráhové cyklistice 19.-21. října Saint-Quentin (Francie), 26.-28. října Milton (Kanada), 30. listopadu - 2. prosince Berlín, 14.-16. prosince Londýn, 18.-20. ledna Cambridge (Nový Zéland), 25.-27. ledna Hong-Kong. Od 27. února do 3. března bude MS v Pruszkówě (Polsko). Také vytrvalci počítají s prvními bodovými zisky do olympijské kvalifikace. „Velmi spokojen bych byl s umístěními do osmého místa. Trochu lepší výsledek očekávám od Machačové v bodovacím závodě,“ řekl trenér stíhačské části reprezentace Milan Kadlec. Velodrom v Saint Quentinu s kapacitou 5000 diváků leží zhruba 20 km od Paříže a v roce 2024 bude dějištěm olympijských soutěží dráhařů. Slavnostně byl otevřen v roce 2014, o rok později hostil mistrovství světa, které pro českou reprezentaci nedopadlo výsledkově nejlépe. Maximem bylo 6. místo dvojice Martin Bláha, Vojtěch Hačecký v bodovacím závodě dvojic. Česká nominace Muži: Tomáš Bábek (keirin, týmový sprint), Martin Čechman (sprint, týmový sprint), Pavel Kelemen (keirin, týmový sprint), Robin Wagner (sprint), Dan Babor (scratch), Nicolas Pietrula (bodovací závod). Ženy: Sára Kaňkovská (keirin, sprint), Jarmila Machačová (omnium, bodovací závod), Lucie Hochmannová (madison), Kateřina Kohoutková (madison, scratch).