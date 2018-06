Dráhařům se na brněnské Grand Prix sejde účast jako na Světovém poháru

Světový ani evropský šampionát se přesto na brněnské dráze konat nebude.

Dráhařům Dukly Brno se jejich závod podařilo vypiplat ve vskutku pozoruhodnou sešlost. V rámci 7. ročníku přivítají 202 závodníků z 24 zemí, což je dosavadní maximum.

Grand Prix se jim rozrostla tak, že na rozdíl od prvních ročníků, kdy ji měli víceméně pro vlastní prospěch, aby si domácí jezdci ve slabší konkurenci „vyjeli“ cenné body do žebříčku, bude nyní konkurence taková, že každé přední umístění dostane nezanedbatelný zvuk. Proti Nizozemcům, Rusům, Němcům a dalším to bude pořádně tvrdé.

Proč tedy brněnští organizátoři nezkusí uspořádat Světový pohár?

„Na to chybí peníze. Takto nás poplatek za Grand Prix vyjde na 4 tisíce švýcarských franků (asi 89 tisíc korun). Nemusíme hradit miliony. Naše ambice by směrem k Světovému poháru byla, ale dosáhnout na potřebné peníze jde od sponzorů těžko a od státu je to složité. A my přece jen raději budeme vychovávat talenty než pořádat obrovsky náročné akce na kšeft,“ řekl Svatopluk Buchta, trenér dráhařů Dukly Brno.

Se startovní listinou v ruce navíc argumentuje, že menší rozpočet nevypovídá úplně všechno o kvalitě závodního pole.

„Pořadatelé dnes už mívají přetlak. Když my máme akci a přijmeme někoho ze zahraničí, tak on pak přijme nás. V tom je velký bonus,“ tvrdí Buchta. „K nám jezdí ostatní rádi, krásně si zazávodí. Betonové velodromy mají svoje kouzlo. Navíc jsou u nás k mání i body. Jedeme o účast na Světových pohárech, počítat se budou do kvalifikace na olympiádu,“ přidává důležitý fakt.

Oba dva dny se začíná v 10 hodin. Nepředstaví se hvězdný Tomáš Bábek, závodící v Japonsku.