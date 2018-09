Jihoafrický vizionář o Kreuzigerovi: Takového jezdce jsme zatím neměli

„Nejdřív jsme se chtěli stát se nejlepším týmem v Jižní Africe. Potom v Africe. Pak jsme chtěli na Grand Tour. Pak na Tour. Potom do první divize.“

Může si odškrtnout: vše splněno.

Zásluhou Steva Cummingse dosáhli v létě 2015 také na první etapové vítězství při Tour, dokonce v den oslav Mandelova dnu.

Ale Ryderův tým, jenž před třemi lety změnil sponzora a zároveň název z MTN Qhubeka na Dimension Data for Qhubeka, je zároveň mnohem víc než typická profesionální stáj. Také to byl jeho nápad: „Budeme vydělávat na kola pro chudé africké děti, změníme jim tak životy.“ S nadací Qhubeka se dohodl na výjimečné charitativní akci.

A od příští sezony u toho bude také Roman Kreuziger. Doug Ryder se stane jeho vrchním šéfem.

Prostá otázka: Proč jste chtěli právě Kreuzigera?

Z týmu, který se pokouší vyhrávat etapy, se snažíme přeměnit na takový, který bude na velkých etapových závodech usilovat o úspěchy v celkovém pořadí. Roman v minulosti prokázal, že dokáže podporovat ostatní, ale také dovedl jezdit pro vlastní výborné výsledky. Stále toho může spoustu dokázat. Chceme mu dát šanci vrátit se k tomu, co už dříve dělal. Myslím, že je to pro něj perfektní příležitost - a pro nás také, protože přinese do týmu své obrovské zkušenosti.

Snažíte se tedy jít podobnou cestou jako kdysi australská Orica, dnešní Mitchelton-Scott? Také ti se dříve zaměřovali jen na etapy a teď jezdí o tituly z Grand Tour.

Správně. Od etap a sprintů k celkové klasifikaci. Podívejte se na světový žebříček, jak teď funguje. Abychom v něm byli konkurenceschopní, je taková evoluce pro nás nutná. Navíc v porovnání s Orikou máme ještě jednu ambici navíc: dostat v budoucnu na stupně vítězů Grand Tour i afrického jezdce, což nikdo předtím nedokázal. Orica už mohla v Austrálii navazovat na předchozí úspěchy Cadela Evanse v BMC. Ovšem i oni se museli zásadně změnit. Jsem optimista, že i my to dokážeme. Roman ví, jak jezdit ve vysokých horách, jezdce s takovými vrchařskými zkušenostmi jsme zatím v našem týmu neměli. Jsme velmi šťastni, že ho máme.

Jaká byla jeho reakce, když jste mu navrhli, ať se opět zaměří na umístění v etapových závodech? V posledních letech v nich byl spíš pomocníkem.

Když jsme s ním mluvili, cítili jsme, že ještě stojí o takovou příležitost. Byl nadšen programem, jaký jsme mu navrhli. Nechceme ani příliš měnit program jeho oblíbených závodů. Dopřejeme mu starty v těch, kde byl dříve úspěšný.

Nepřehlédnutelní z týmu Dimension Data for Qhubeka: Ben King či Mark Cavendish.

Takže například Tirreno - Adriatico, ardenské klasiky, etapy Kolem Švýcarska?

Ano. Sám jsem zvědavý, čeho s ním dosáhneme. Jsem rád, že závodil předtím právě v Mitcheltonu - Scott, protože to je skvělý tým s unikátní kulturou. Na zaplacení Yatesů teď museli hodně sáhnout do rozpočtu. A Roman je příliš dobrý, aby byl přehlížen, proto se objevila výborná příležitost získat ho k nám. Kultura našeho týmu se té v Mitcheltonu podobá, jsme také z jižní polokoule, také vyznáváme spíš uvolněnou atmosféru.

Letos jste měli na Vueltě co oslavovat, váš Ben King vyhrál z úniku hned dva horské dojezdy.

Proto jsme s touto Vueltou absolutně spokojení. Ben King nikdy předtím nezvítězil ve World Tour a teď hned dvakrát za týden na Grand Tour. V horách byl dobrý i Merhawi Kudus, ve sprintech se dostal do desítky Ryan Gibbons. Jen jsme byli trochu smutní kvůli pádům Louise Meintejse, našeho lídra na celkové pořadí. Je velkým talentem, ale neměl dobrý rok. Doufáme, že bude v roce 2019 zpět.

Závodil za vás i Mark Cavendish. Co s ním bude? Zůstane?

Ještě si nejsme stoprocentně jistí, jednání probíhají, definitivní rozhodnutí dosud nepadlo.

V boji o celkové pořadí na závody Grand Tour počítáte v příštím roce s vašimi mladými lídry Meintjesem a O’Connorem a s Kreuzigerem coby záložním lídrem?

Správně. Už teď mohu říci, že Roman určitě pojede Tour.

I proto, že na Giru měl letos problémy s alergií?

Také. Ben O’Connor absolvuje jako lídr Giro a Roman vyrazí s Louisem Meintjesem na Tour, plný energie a doufejme i pro dobrý výsledek.

Při rozhodování kam přestoupit jej údajně oslovil i váš speciální projekt, jímž získáváte kola pro chudé africké děti. Proč vás napadla právě tato charita?

Už když jsme zakládali náš tým, chtěli jsme některé věci dělat odlišně. Proto se zrodil nápad dávat část z našich prémií a zisků na kola pro africké děti do míst, kde jsou opravdu potřebná. Aby náš úspěch přinášel radost i někomu jinému. Naše kampaň má motto „Kola mění životy“. Kolo změnilo také život Romana Kreuzigera. A teď je chceme i za pomoci jeho úspěchů měnit dalším africkým dětem. Takové vědomí dokáže být velkou motivací.

Zvlášť když se cyklisté mohou osobně setkat s dětmi, které od vás kola dostávají, že?

Právě. V listopadu při týmovém kempu v Kapském Městě bereme naše jezdce do vesnic, kde dětem kola předáváme. Tam vidí jejich šťastné obličeje. A ty vám zůstanou v mysli, když potom trénujete i závodíte na hraně. Právě i kvůli těm dětem si sáhnete ještě více na dno sil. Já tomu věřím.

Spousta silných příběhů se skrývá i za vašimi africkými profesionály černé barvy pleti. Které byste vybral?

Ze sportovního hlediska například Daniela Teklehaimanota, který dočasně oblékal vrchařský trikot na Tour. A Merhawi Kudus byl loni na Tour druhý v etapě. Naši Afričané dělají velký krok dopředu.

ATRAKCE NA TOUR V ROCE 2015. Fanoušci nadšeně zdraví dva cyklisty z Eritrey - s puntíkatým dresem jel Daniel Teklehaimanot, vedle něj Merhawi Kudus Gebremedhin.

Já měl na mysli především jejich silné lidské příběhy.

O ty už vůbec nemáme nouzi. Například Nicholas Diamini, který právě vyhrál vrchařskou soutěž na závodě Kolem Británie, pochází z gangstery ovládané komunity na periférii Kapského Města, nejšílenějšího a nejnebezpečnějšího místa v zemi. V životě musel překonat neskutečné množství ústrků a svízelných situací. A teď závodí za prvodivizní tým na největších závodech světa. To je pro mě opravdu úžasný příběh. Nebo si vemte Adriena Niyonshutiho z Rwandy, jenž pro nás deset let jezdil. Jeho bratr byl ve Rwandě zabit při genocidě. Adrien nám pak děkoval, že kolo mu dalo šanci vydrápat se ze zoufalých poměrů v jeho zemi, získat svobodu a připadat si zase jako lidská bytost. Je úžasné slyšet taková slova a vidět ho, jak tvrdě na sobě pracuje.

Díky tomu i vaši jezdci z dalších kontinentů získávají větší životní perspektivu a přehled o světě?

Rozhodně. I proto, že na soupisce máme jezdce z Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Dosáhli jsme v týmu velké rozmanitosti a v rozmanitosti je síla. Poznáváte jiné kultury, díky tomu víc rozumíte světu. Věřím, že i Roman to ocení.