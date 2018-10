Loni Velkou pardubickou vyhrál, teď ji bude žokej Kratochvíl komentovat

Co se vám přesně stalo?

Byl to banální pád při čtvrté kvalifikaci, který bohužel skončil tím, že mi praskl krček v pažní kosti. Je to vážnější zranění, než jsem si myslel, když jsem cestoval do plzeňské nemocnice.

Tohle je pro žokeje těžká chvíle. Celý rok jezdíte proto, abyste se při Velké mohl ukázat.

I díky tomu, že jsem loni vyhrál, tak jsem se moc těšil, že budu obhajovat. Připravoval jsem se celý rok. Měli jsme s trenérem speciální cvičení, aby se obhajoba povedla, bohužel osud řekl, že to tak nebude.

Vy ale nebudete nedělní dostihy sledovat nervózně z tribuny, viďte?

Dostal jsem nabídku od České televize, že bych mohl nedělní dostihy spolukomentovat. Nabídka mě potěšila, můžu říct něco k závodům, kterým rozumím.

A jaký je tedy váš názor na letošní ročník Velké pardubické?

Máme ve stáji nazbrojeno, vyhráli jsme tři ze čtyř kvalifikací, takže roli favoritů musíme přijmout. Myslím, že No Time to Lose je nad ostatními. I Ange Guardian je v dobré formě a pak kůň od Pavla Tůmy - Tzigane du Berlais. Nebude ale bahno, jak to má rád. Sednout to může i našemu ryzákovi Zarifovi.

Velkou pardubickou vždy umocňovala účast zahraničních koní. Letos je na startu pouze Vajgaros ze Slovenska, který je tu jako doma.

Připravit koně do tak náročného dostihu je obtížné. Trenéři jsou opatrní v tom, jestli sem koně vůbec pošlou. Francouz Urgent de Gregaine by to tu měl vyzkoušené, ale od startu v Anglii nevyběhl.

Ale bez Francouze či Angličana na startu to nebude ono.

Zahraniční koně tomu dávají speciální náboj. Letos je to škoda, že nepřijeli do Velké, ale máme dva koně z Francie v Ceně Labe. Třeba se objeví za rok ve Velké.