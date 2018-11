Dostihové České derby se poběží už v sobotu, do Chuchle se vrátí parkur

Derby se tradičně běhalo v neděli, jen v roce 2016 se kvůli fotbalovému mistrovství světa jelo ve čtvrtek. V příštím roce se klasický test na 2400 metrů pro tříleté koně přesune na sobotu. „Máme rozjednaný velký televizní přenos,“ vysvětlil na tiskové konferenci Jiří Zlámaný, dostihový manažer chuchelského závodiště.

Novinkou derby bude i změna dotace, která klesla z 2,5 na dva miliony korun. Půl milionu se použije na navýšení dotací dostihů první kategorie. „Byly poddimenzované a dostihovým prostředím už to rezonovalo dost dlouho. České derby přesto zůstane nejbohatším klasickým dostihem střední Evropy,“ uvedl Zlámaný.

V sobotu se uskuteční rovněž Velká jarní cena a Velká červnová cena, ve stejný den zakotvil stále populárnější zářijový Evropský pohár žokejů. V roce 2019 je v plánu čtrnáct dostihových dnů, začne se 7. dubna a skončí 9. listopadu.

Rovinové dostihy navíc doplní parkur. V kalendáři České jezdecké federace už jsou zakotveny čtyři termíny, přičemž říjnová Cena Eliota bude oslavou olympijského triumfu Františka Ventury s koněm Eliotem v roce 1928 v Amsterodamu.

„Budou to první parkurové závody po dlouhé době ve Velké Chuchli. Chceme doplnit dostihy a zaujmout i laickou veřejnost,“ řekl ředitel chuchelského závodiště Martin Pecka. Už existující opracoviště uprostřed dostihového oválu doplní kolbiště o rozloze 6000 metrů čtverečních, mobilní tribuny a věž rozhodčích.

Majitelé už podle svých slov do areálu letos investovali téměř 12 milionů korun. Příští rok plánují mimo jiné právě vznik kolbiště a výstavbu nové haly pro ustájení koní na dostihy, která bude v zimě jízdárnou. To by mělo vyjít na 30 milionů.

Cílem je přilákat do Chuchle více fanoušků. Letos se zájem diváků zvýšil a na dostihové dny chodilo 1600 až 2700 lidí, příští rok je plánem průměr 2500. „Závodiště by mělo být místem setkávání všech věkových kategorií,“ řekl Pecka.

K tomu má přispět vedle dostihů parkur, ale konat se můžou například i dny, kdy se dopoledne pojede cvalový mítink a odpoledne bude turnaj v pólu. „Chceme zatraktivnit nabídku, aby lidé měli důvod u nás vydržet a vracet se,“ řekl Pecka.