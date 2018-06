Zlatý pohár v Pardubicích vytrhne jezdce z rutiny cross country

„Mám radši krosy. Ale i klasický stýpl má něco do sebe, je to zase něco jiného,“ říká žokej Marek Stromský, který v hlavním dostihu na 4 400 metrů osedlá jednoho z favoritů, 7letého hnědáka valacha Mustamira z tréninku Františka Holčáka.



Dvojice před měsícem při Zahajovacím dostihovém dni vyhrála jedničkový dostih podobného typu, byť o půl kilometru kratší. A Stromský věří, že má s Mustamirem solidní šanci na další triumf.

„Mustamir je moc dobrý kůň, jeho jediným problémem bývá zdraví,“ podotýká jezdec ze Štěpánkovic na Opavsku. „Teď snad ale bude v pohodě a budeme mít šanci na ‚obhajobu‘,“ dodává Stromský.

Startovní pole se tomu z 8. května nápadně podobá - vedle Mustamira se opět představí Aztek (ž. Jiří Kousek), Peintre Elusif (ž. Jan Faltejsek), Krocoleon (ž. Marcel Novák) i Tahini (ž. Jan Kratochvíl). Právě v tomhle pořadí minule za prvním Mustamirem prosvištěli cílem.

„Na klasický stýpl musíte mít specialistu, a těch tady zase tak moc není. Moc nových nepřibývá. Tihle to umějí, proto tam jsou znovu. Chybějí jen ti, co třeba startují v zahraničí, jinak je to stejné,“ vysvětluje Stromský.

Mustamirovým největším soupeřem by měl být zřejmě Aztek, kterého Holčákův valach v předchozím vzájemném měření sil udolal až s výrokem „boj“.

„Ale forma kolísá, teď na tom bude každý kůň jinak. Nikoho nepodceňuju, vyhrát může každý,“ přemítá Stromský.

Kromě Zlatého poháru, který startuje v 17.05, se žokej ukáže ještě v pěti dalších dostizích (první se běží již ve 14 hodin). „Poslední dva vynechávám záměrně, i tak to bude pořádná zabíračka,“ tuší Stromský.

O půlmilionovou dotaci se v hlavním závodě sobotního mítinku utká osmička koní.