Triumf klisny Izynky nadchl i trenéra. Stane se z ní nová Registana?

I proto ji hlasatel závodiště Petr Městka v malém paddocku neváhal označit za možnou nástupkyni legendární Registany, dvojnásobné vítězky Velké pardubické, již do dostihů kdysi připravoval právě Olehla.

Myšlenky na start Izynky ve Velké (pro většinu koní byla Korokova cena přípravou na úvodní kvalifikaci) však Olehla zatím nemá.

„To, co předvedla, mě nadchlo, ale ještě nejsem přesvědčen, že je to kůň zralý do Velké. O její vytrvalosti však pochyby nemám,“ řekl.

„Izynka ve Velké? Tohle nechám na trenérovi, má v tom směru moji plnou důvěru,“ sdělil majitel klisny Ladislav Hudec, jenž trvale žije v Anglii a do Čech létá právě jen na dostihy svých koní.

Na startu vrcholu dne se sešla více než kvalitní konkurence osmi koní včetně vítězů Velké Charme Looka (2016) a Ribelina (2015).

Dostih se odehrával v předpokládaném tempu. Iniciativu držel po tři čtvrtiny dostihu valach z tréninku Martiny Růžičkové Charme Look, ostatně jak je jeho zvykem. Následoval jej Ter Mill (Jan Odložil) a postupně se posouval kupředu Wild Danger (žokej Jan Kratochvíl).

Pole se dlouho drželo pohromadě a spolehlivě skákalo. Předčasně skončil jen Sergeant Thunder, jejž musel pro zranění zadržet jeho žokej Marek Stromský.

Na travnatém oválu si lepšila pozici Izynka a do cílové roviny již vbíhala hlava-hlava s dosud vedoucím Charme Lookem. Následně šla do čela a svůj náskok spolehlivě udržela až do konce cílové rovinky.