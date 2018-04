Doping z jídla? To Contador těžko dokáže, odmítá expert cyklistovu verzi

"Má problém. Velký!" tvrdí Jan Chlumský, šéf exekutivy Českého antidopingového výboru. "Těžko se mu bude prokazovat, že se látka do jeho těla dostala kontaminovaným masem a bez jeho vědomí."

Ale přesně to Contador tvrdí.

Dlouhodobým, nesprávným skladováním potravin clenbuterol nevznikne, je to látka cizorodá. Muselo by opravdu dojít ke kontaminaci pomocí doplňků, ale to jsou spekulace. Jak dokáže, že nějaké maso bylo nakažené a že právě v jeho případě?

Navíc cyklistické týmy si vozí vlastní kuchaře, aby se něčeho podobného vyvarovaly.

Přesně tak, ale takových nepochopitelných nálezů bylo víc i v profesionálním sportu, kde jsou týmy vyškolené. Contador musí sledovat svoji minulost a snažit se tam něco objevit. Stejně mu to ale asi nebude moc platné.

Hrozí mu standardně dva roky zákazu startů?

Pokud se neprokážou polehčující okolnosti. Kdyby Contador dokázal, že clenbuterol pochází z nějakého preparátu, mohl by se mu trest snížit na polovinu.

Podle výsledků testu se v jeho těle objevilo 50 pikogramů látky. Má clenbuterol vůbec povolené limity?

Jakékoliv množství znamená porušení pravidel a dopingový nález. On se to asi bude snažit hodit na potravinové doplňky nebo potraviny, ale je dost nebývalé, aby se tato látka někde objevila.

Jak se aplikuje?

Jako lék je v podobě tablety, sirupu, ale nejběžnější je inhalace. A v těle vydrží jen krátce, jde rychle ven, jsou to řádově hodiny.

Jaký je vlastně účinek?

Je to látka patřící mezi anabolika, i když nemá steroidní strukturu. Používá se na léčbu astmatu, ale tam není úplně nejběžnější, aplikují se daleko méně závažné látky. Je dost oblíbená u kulturistů, kteří si v předzávodním období nemůžou dovolit brát anabolické steroidy, je výhodná třeba na vyrýsování postavy.

A jak mohla pomoct Contadorovi?

Má vliv i na dýchací a oběhový systém u vytrvalostních sportovců. Nelze vyloučit, že by tato látka k výkonu nepomáhala, ale zarážející je právě ta minimální hladina, kterou v kolínské laboratoři zjistili.

Stejnou volbu dopingu měl nedávno na ME v Ostravě německý stolní tenista Ovtcharov. I on si chtěl léčit astma?

Pokud chtěl, byla by to superhrubá chyba jeho okolí, na astma existují daleko jednodušší a běžnější medikamenty, které jsou z hlediska terapeutických výjimek lehce ošetřitelné. Spousta sportovců používá lehčí antiastmatika, která jsou jenom na ohlášení a jsou běžně povolena. Clenbuterol je ten poslední, který by antidopingové organizace astmatikovi povolily. Byla by to hrubá chyba lékařů a hlavně samotného sportovce, který je na prvním místě odpovědný.

Má cyklistika vůbec někdy vyhlídky na očistu?

V posledních deseti dvaceti letech je hodně ušpiněná. Už před několika lety se říkalo: Tak teď začne ta čistá éra, kdy si dají všichni pozor. A přesto neustále někdo s dopingem experimentuje.