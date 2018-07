Jediný duel z něj učinil milionáře. Ale než přijde výplata, má tři dolary

Možná tehdy dal DiVincenzo i na slova nejlepšího basketbalisty současnosti LeBrona Jamese, který ho před novináři po finále pochválil.

„Zahrál skvěle. První věc, co mě napadla, bylo, že si zřejmě vydělal jediným zápasem dost peněz. Být jím užívám si to, protože to byl parádní výkon,“ říkal tehdy James.

Borec s přezdívkou Big Ragu na Jamese dal a dobře udělal, jako sedmnáctého si ho vybralo Milwaukee. To si Donte vychutnal z mnoha důvodů.

Nejenže teď bude hrát s Janisem Adetokunbem a Khrisem Middletonem, týmu Bucks odmalička fandil jeho otec John.

Sedmnáctá příčka v draftu mu navíc zajišťuje minimálně 5,5 milionu dolarů v příštích dvou letech.

V NBA bude moci prodat své nečekaně skvělé atletické dispozice. Jak odhalily fyzické testy před draftem, zrzavý Italoameričan má jeden z nejlepších výskoků mezi všemi nováčky.

Jenže teď je DiVincenzo jedním ze tří hráčů draftovaných v prvním kole, který na podpis nováčkovské smlouvy čeká. A i tak dostane mladý basketbalista první výplatu nejdříve se začátkem sezony v listopadu. To způsobilo, že je mladý střelec finančně na dně.

Toho si všiml DiVincenzův spoluhráč z týmu letní ligy D. J. Wilson, který na Instagram nahrál fotografii zůstatku na Donteho účtu, kde jsou podle všeho 3 dolary a 71 centů (cca 80 korun).

K tomu Wilson napsal: „Tvůj život se brzy změní!“

Letní liga se právě hraje v Las Vegas a DiVincenzo je už dostatečně starý, aby se podíval do kasina. A kdyby tu rozházel své aktuální jmění, vlastně by to ani tolik nebolelo.