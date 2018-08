Slzy nechal v Americe. Jackson přichází vystřílet úspěch Pardubicím

„Udělám vše pro to, abych týmu maximálně pomohl. Věřím, že vyhrajeme co nejvíce utkání a budeme našim fanouškům dělat jen samou radost,“ vzkázala prozatím z Ameriky nová posila Východočechů, jež míří na premiérové profiangažmá.

Rodáka z Milwaukee zdobí především výborná střela z dálky. Jeho úspěšnost tříbodových pokusů přesahuje 40 procent.

V únoru dojal basketbalovou Ameriku, když krátce po smrti svého otce vysázel 27 bodů proti TCU. Jeho Iowa State však duel věnovaný Jacksonovi staršímu prohrála 83:89.

V uplynulé sezoně zaznamenal Donovan v NCAA hned ve dvanácti případech minimálně čtyři trojky, v šesti z nich pak dokonce šest a více. Výborný je také na trestných hodech, kterých proměnil 103 ze 121 pokusů.

V Iowa State obecně patřil k ústředním týmovým střelcům, když zaznamenával 15 bodů za 34,4 minuty. Právě kvůli tomu do Pardubic přichází.

„Získali jsme na Donovana skvělé reference, věřím, že na své výkony naváže i v Evropě. Nedošlo k prodloužení spolupráce s Brandonem Spearmanem, takže jsme hledali dostupnou alternativu. Dobrého střelce zvenku, ale zároveň kreativního hráče z driblinku,“ řekl k novému jménu v kabině Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice.

V posledních měsících si Jacksona zblízka prohlédli hned ve třech klubech NBA - Sacramento Kings, Chicago Bulls a Denver Nuggets - na smlouvu to však nebylo.

Jackson je v pořadí čtvrtou americkou posilou pardubických basketbalistů v letošním předsezonním období. Už před časem kabinu doplnili Richie Williams, Dwayne Benjamin a Evan McGaughey.

„Vítám Donovana mezi námi a přeji mu v našem klubu mnoho štěstí,“ uvedl manažer Marek. Nového hráče se přes Twitter už pokouší namotivovat pardubický kouč Levell Sanders

Welcome to the squad! Let’s be great! @Pursuing_Dreams https://t.co/e546zqYQiL