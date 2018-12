Nechali jsme je, aby s námi zametli, smutnil pardubický Jackson

„Ale je to jen jeden prohraný zápas... Oklepeme se z toho a pojedeme dál,“ mínil 22letý Jackson, rodák z amerického Milwaukee.

Každý ví, co je Nymburk za soupeře. Ovšem bezpochyby jste se ho chtěli víc držet.

Jasně. Myslím, že v první čtvrtině jsme hráli dobře, ale v té další jsme zvadli. Potom už jsme se do zápasu nedokázali vrátit. Když hrajete s Nymburkem, musíte mít nasazení, dávat do toho maximum energie. V tom jsme pak selhali.

Našel byste ještě nějakou další příčinu jednoznačné porážky?

Upřímně, podle mě to byla opravdu otázka té energie - nechali jsme je, aby s námi zametli. Tak by to být nemělo - měli bychom se o výsledek rvát až do poslední sirény. Věřím, že až s nimi budeme hrát další zápas, bude to jiné.

Nepovedenou pasáž ve druhé desetiminutovce byste tedy označil za klíčovou pro výsledek? Z pohledu celého utkání to bylo poměrně brzo...

Ano. Byli jsme předtím správně vtažení do hry, dřeli v obraně, všechno vypadalo dobře. Jenže pak se Nymburk utrhl ke šňůře, my najednou odešli a už se z toho nevzpamatovali. Příště budeme poučenější.

Nymburk v té době vzadu přitlačil, hodně vás presoval a obtížně jste se prosazovali. Co lze v tu chvíli dělat, abyste jejich pozornou obranou pronikli?

Musíte nasadit nějaké finty při hře jeden na jednoho a činit správná rozhodnutí při přihrávkách.

Máte za sebou řádku utkání ve FIBA Europe Cupu, Nymburk nastupuje v Lize mistrů. Můžete jej srovnat se soupeři, na které jste letos v Evropě narazili?

Jsou vážně dobří, mají spoustu zkušeností. Ovšem to platilo i o těch týmech, co jsme s nimi hráli v Europe Cupu nebo v předkole Ligy mistrů. Takže to pro nás nebylo nějaké novum. Jen s takovým týmem musíme víc zabojovat.

Jak jste byl spokojený s vlastním výkonem?

Řekl bych, že jsem hrál slušně. Možná jsem mohl proměnit víc střel. Ale snažil jsem se hrát agresivně a ukázat lidem, proč jsem tady.

Viděl jste něco z kulturního programu „Hrajeme spolu za Pardubice“ před samotným zápasem?

Neviděl.

Ale povahu té akce znáte. Zažil jste v Americe něco podobného, tedy že by hudební těleso vystoupilo při basketbalovém utkání?

To fakt ne. Mrzí mě, že jsem neměl šanci si jej poslechnout, slyšel jsem, že to bylo vážně dobré. Nápad je to rozhodně zajímavý, je to zase něco jiného.