Trump versus fotbalisté. Hráči klečí při hymně, prezident je uráží

Prvním, kdo protestoval proti násilí na lidech tmavé pleti, byl quarterback Colin Kaepernick, jehož otec je černoch a matka Italka. Minulý rok poklekl během hymny, tento víkend měl několik následovníků.

Podle amerického prezidenta fotbalisté svým chováním nerespektují vlajku USA. „Nepotěšilo by vás, kdyby jeden z těch majitelů (klubů) NFL, když někdo neprojevuje respekt naší vlajce, řekl, hned toho zku*vysyna stáhněte z trávníku, pryč s ním, má padáka?“ řekl Trump davu svých příznivců na pátečním mítinku v Alabamě.

Kaepernickova matka na Trumpova slova zareagovala na Twitteru slovy: „Asi jsem tedy hrdá ku*va.“

V londýnském Wembley, kde se v neděli hrálo utkání mezi Baltimore Ravens a Jacksonville Jaguars, vyjádřilo svůj postoj vůči Trumpovi víc než dvacet hráčů a členů realizačních týmů. Na ploše se objevil zaklesnutý s hráči za paže i Shahid Khan, majitel celku Jaguars, který přitom věnoval milion dolarů (dnes téměř 22 milionů Kč) na Trumpovu lednovou inauguraci. Podle amerických médií tím dal najevo solidaritu s protesty. Agentura AP uvedla, že takto svůj názor vyjádřili nejméně další dva majitelé týmů.

Podobně se protestovalo v zápasech, které se konaly tradičně ve Spojených státech, tři týmy dokonce během hymny zůstaly v tunelech. Vedení soutěže se postavilo za sportovce, zástupci hráčské asociace rovněž. Podporu vyjadřují také baseballisté, během koncertu poklekl třeba zpěvák Stevie Wonder.

Trumpovy útoky na NFL a fotbalisty ale nekončí, na Twitteru vyzval fanoušky, aby přestali chodit na zápasy.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!