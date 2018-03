Pohunková si v závěru sezony zvedla náladu. A teď ji to táhne jinam

„Nevím, jestli se dá vůbec mluvit o spokojenosti, ale myslím, že jsme splnily pokyny trenérky, což je sice jasná věc, ale přece jen se do těchto zápasů nejde úplně dobře. S USK víme, že nevyhrajeme, ale když jsme splnily dílčí pokyny trenérky, tak ta spokojenost může být alespoň z tohoto důvodu,“ řekla po zápase.



Přesto výsledek - porážka o 22 bodů - je pro Karlovy Vary krásný, jen se musí také podívat v jaké sestavě USK hrál. Dal větší prostor dorostenkám a nehrál svoji hru.

„Proto nevím, jestli se dá počítat výsledek jako berná mince. Ovšem je fakt, že bude zapsán ve statistikách,“ uvažuje Pohunková.

Zápasy s USK jsou pro ni zvláštní, vždyť dřív hrávala za VŠ Praha a jeden čas měla k posunu do ZVVZ USK Praha blízko.

„Když jsem byla mladší, tak to byla prestiž, a teď už je to takové frustrující,“ smutně přiznává.

Sezona z pohledu Karlových Varů byla nakonec úspěšná, i když... „Očekávání byla větší, ale nakonec jsme splnily standard, který byl stanovený, dostat se do play off a předvést tam co nejlepší výkony. To myslím, že plníme,“ míní Dominika Pohunková. Důležitá také byla změna trenéra, Tomáše Pavelku vystřídala začátkem roku Marcela Krämerová. „Ustálilo se to a byl klid.“

Do Karlových Varů přišla Pohunková z VŠ Praha před dvěma roky a zatím neví, zda bude pokračovat.

„Ještě jsem vůbec s nikým nejednala, moje budoucnost je ve hvězdách. Basketbalově bych se ráda ještě koukla jinam, nemyslím jiné země, ale jiného týmu, ale záleží na nabídkách a konstelaci, jaké budou zájmy, jaké budou spoluhráčky a trenéři,“ dodává Dominika Pohunková.