Ani Kuzma nemá šanci. První muž české ligy umí i na objev Lakers

Soutěže s osmi bojovníky se dočkáte už 30. prosince na palubovce ústeckého Sportcentra Sluneta, které celé All-Star Kooperativa NBL hostí.

Los, který probíhal živě na facebookovém profilu NBL, rozhodl o tom, že ve čtvrtfinále na sebe v levé části pavouka narazí tito soupeři: Michal Jedovnický (křídelník mmcité+ Brno) a Dominez Burnett (aktuálně nejlepší střelec a nejužitečnější muž ligy z JIP Pardubice) a ve druhé dvojici DeAndre Upchurch (ligový nováček v dresu Basketu Fio banka Jindřichův Hradec) a Kendrick Ray (ČEZ Basketball Nymburk).

V pravé polovině pavouka se pak utkají Lee Skinner (eso Geosanu Kolín a druhý nejužitečnější hráč ligy) s Filipem Šepou (střelecky disponovaným srbským křídlem z BK Olomoucko).

V poslední dvojici půjde Bryan Smithson (bleskurychlý rozehrávač Dekstone Tuři Svitavy) na Miliče Blagojeviče (podkošového muže NH Ostrava pocházejícího ze Srbska).

„Je mi jasné, že můj čtvrtfinálový soupeř bude hodně nažhavený. Já ale věřím, že pro mě to bude dobrý začátek soutěže,“ řekl těsně po losu Američan Dominez Burnett, který se podivil, že bude čelit jedinému Čechovi v soutěži.

„Celkově to vypadá na skvělý turnaj. Je tam hodně kluků, co umějí hrát velmi dobře. Těším se na to a udělám všechno pro vítězství,“ zdůraznil.

Podle Burnetta velkou součástí motivace vyhrát bude odměna pro vítěze. „Hodně kluků tak po výhře půjde. Už jsem na to moc zvědavý.“

Lídr pardubické Beksy, měřící 194 centimetrů, příliš neřeší, kdo by na něj mohl vyjít v dalších kolech, ani to, že na podkošového hráče by v případě postupů mohl narazit nejdřív ve finále.

„Nehraje to pro mě velkou roli. Jsem schopný se poměřit s kýmkoli. Jestli to bude malý soupeř, vysoký nebo střed jako já, myslím, že na mojí straně bude výhoda při soubojích s menšími kluky, protože jsem o dost vyšší než Upchurch i Ray. Oni by zase mohli být rychlejší a výbušnější. Tyhle zápasy by mě zase připravily na vyššího soupeře, kde by pak výhoda rychlosti byla na mé straně. V každém případě už se nemůžu dočkat, až to začne.“

Los 1on1 Challenge Čtvrtfinálové dvojice - Michal Jedovnický (Brno) - Dominez Burnett (Pardubice)

- DeAndre Upchurch (Jindřichův Hradec) - Kendrick Ray (Nymburk) - Lee Skinner (Kolín) - Filip Šepa (Olomoucko) - Milič Blagojevič (NH Ostrava) - Bryan Smithson (Svitavy)

Burnett souhlasí, že přítomnost pěti Američanů ještě zvýší soutěživost celého miniturnaje. „To rozhodně platí. Když se američtí kluci dozvědí, že se hraje o cenu a jsou to peníze, snaží se o moc víc, než kdyby to bylo jen pro srandu.“

O finanční odměnu 25letý rozehrávač dosud nehrál, ale každé léto se doma ve Státech se spoustou kamarádů v 1 na 1 utkává. „Na téhle hře jsem vyrostl, je to pro mě denní chleba. A jak si vedu? Hodně dobře, moje úspěšnost v zápasech je fakt vysoká,“ směje se muž, který se neutkává jen tak s nějakými soupeři. „Z NBA bych mohl zmínit denverského nováčka Montého Morrise nebo Kylea Kuzmu z LA Lakers.“

Jen pro představu - objev sezony Kuzma, který stejně jako Burnett pochází z Flintu, měří 205 centimetrů a jde o nejlepšího střelce slavného týmu z Los Angeles.

A ještě pár nezbytných informací k pravidlům nadcházející All-Star soutěže. Ta bude vycházet z pravidel FIBA pro hru 3 na 3 s tím, že ve čtvrtfinále zvítězí ten hráč, který dosáhne jako první tří bodů, anebo bude ve vedení po odehrání dvou minut. Bude-li po vypršení dvou minut stav nerozhodný, následuje náhlá smrt. Pouze finálový duel bude jako vrchol soutěže bez časového limitu a vítěz musí dosáhnout čtyř bodů.

Koše zpoza trojkového oblouku budou ohodnoceny dvěma body, trefy zevnitř oblouku jedním bodem. Limit na zakončení bude 14 vteřin s tím, že útočící hráč může při neúspěšné střele doskakovat a okamžitě znovu zakončovat.