Dokázal jsem, že se lidé pletou, řekl po výhře Kimi Räikkönen

V roce 2013 se nejúspěšnější finský závodník Grand prix historie radoval ještě v barvách dnes již neexistující stáje Lotus. Poté odešel k Ferrari a letos stále více hrozilo, že své druhé angažmá u slavné stáje z Maranella zakončí bez vítězství. Nestalo se.

Kimi Räikkönen předvedl jízdu tak báječnou, že ji v cíli ocenil i poražený Lewis Hamilton. Právě on vyhrál kvalifikaci, ale Räikkönen využil výhody měkčích pneumatik a už na startu šel před něj. Poté bezchybně zvládl strategii s jedinou zastávkou v boxech, před kterou odrážel úspěšně další útoky Lewise Hamiltona, před cílem si poradil s Maxem Verstappenem a slavil nečekaný triumf.

„Po pravdě to je pro mnohé další lidi větší věc než pro mě. Ale je to určitě lepší, než skončit druhý,“ uvedl v cíli finský závodník. „Samozřejmě, jsem šťastný. Dokázal jsem, že se lidé mýlí.“

Pro tým Ferrari, který už má pouze teoretickou šanci získat letošní titul mistra světa, šlo o první povzbuzení za dlouhou dobu. Vždyť Lewis Hamilton vyhrál předchozí čtyři velké ceny a celkově šest ze sedmi posledních závodů. Jeho sérii přerušil jen Sebastian Vettel při Velké ceně Belgie.

A jak to Räikkönen myslel s tím, že se lidé mýlí? Nešlo o to, zdali na vítězství ještě má, nebo nemá. Šlo o jeho budoucnost. O to, že si lidé myslí, že dostal z Ferrari padáka a musel se klidit do Sauberu. Kvalifikačním vítězstvím při Velké ceně Itálie, kde byl jeho kontrakt se švýcarským týmem oznámen, stejně jako triumfem nyní v USA, Räikkönen podle svých slov dokázal, že sám je s touto změnou nadmíru spokojen.

„Lidé nerozumí tomu, že jsem se současným směřováním své kariéry naprosto spokojen. Ani na vteřinu jsem nelitoval ukončení smlouvy ve Ferrari. Zažil jsem s nimi skvělé časy, vyhrával jsem, získal titul, prožil mnoho závodů. Ale jako jezdec hledám nové výzvy, chci dělat nové věci,“ dodal příští rok čtyřicetiletý závodník.