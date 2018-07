Basketbalisty USK Praha převezme mladý chorvatský trenér Repeša

Petr Jachan, manažer USK, vyzdvihl Repešovu vášeň pro basketbal i odborný přehled.

„Protože je naším cílem připravit mladé hráče pro evropský basketbal, hledali jsme trenéra, který bude mít blízko k té nejvyšší evropské úrovni. Navíc jsme chtěli nový směr a novou energii. Proto jsme zvolili mladého a velmi talentovaného Dina, který přichází z jedné z nejúspěšnějších basketbalových škol v Evropě,“ uvedl Jachan v tiskové zprávě.

Repeša, absolvent sportovní fakulty univerzity v Záhřebu, pracoval před nástupem na Folimanku u mládežnických reprezentací Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Zkušenosti čerpal také na stáži v Detroit Pistons.

Pouze před několika týdny si coby asistent přivezl z mistrovství světa bronz s chorvatským výběrem do 17 let. Asistentem byl také v Cedevitě Záhřeb, kde se mimo jiné podílel na výkonnostním růstu Džanana Musy, jehož si v letošním prvním kole draftu do NBA vybral Brooklyn.

V USK bude Dino Repeša poprvé zastávat post hlavního kouče.

„Pro mě je to skvělá příležitost, ale také v první řadě výzva k posunu mladých hráčů v klubu v kombinaci s dosažením nejlepší osmičky v Kooperativa NBL. Chtěl bych všem poděkovat za důvěru a slibuji, že budeme týmem na hřišti i mimo něj,“ řekl nový trenér pražského celku.

Dino Repeša je synem proslulého kouče Jasmina Repeši, který má za sebou dvanáct euroligových sezon. Vedl Cibonu i Cedevitu Záhřeb, Fortitudo Boloňa, Virtus Řím i Olimpii Milán, Tofas Bursa či Unicaja Málaga. Má celkem deset národních titulů z Chorvatska, Itálie a Turecka. Šest let koučoval chorvatskou reprezentaci.