Rallyový vicemistr Německa testoval u Českého Krumlova, na sněhu i ledu

Rallyový vicemistr Německa z roku 2017 se svou spolujezdkyní Christinou Kohlovou testovali v zimních podmínkách mezi Soběnovem a Velkými Skalinami special Škodu Fabia R5.



„Je tu hodně ledu, takže to na silnici dost klouže. Proto doufám, že až pořádně začne svítit slunce, tak led zmizí. Testujeme tu hlavně pneumatiky na mokro, sucho a na led. Protože v Německu nemůžeme používat gumy s hroty, tak to chceme všechno vyzkoušet. Jezdíme po velice zábavné, ale zároveň těžké trati,“ líčil Dinkel své zážitky, když přijel do improvizovaného servisu na soběnovské návsi. Tam se na závodní škodovku hned vrhli mechanici a zase měnili všechna kola.

Testovací trať, která vedla po části rychlostní zkoušky Kohout, připravili pro německou stáj pořadatelé Rallye Český Krumlov. „Týmy si u nás zadají úsek o určité vzdálenosti v daných parametrech a my jim doporučíme vybranou trať. Pokud s ní souhlasí, pak začíná proces s povolováním u vlastníků komunikace či u policie,“ vysvětluje Pavel Kacerovský z ČK motorsport.