Sprinterka Asherová-Smithová zkusí double i na mistrovství světa

Asherová-Smithová při evropských titulech zaběhla nejrychlejší světové časy roku. Stovku vyhrála za 10,85 sekundy, dvojnásobnou trať za 21,89. K tomu získala zlato se štafetou. „Tohle léto byl dobrý test. Poprvé běžela dva závody. Byl to promyšlený krok, chtěli jsme zjistit, jak dobře se s tím Dina dokáže vypořádat,“ řekl kouč.

Po berlínském úspěchu jeho svěřenkyně zkusí oba starty i na vrcholné světové akci. „Na mistrovství světa není jediný volný den. Pokud se dostane do finále stovky, budou ji čekat dva běhy za den a další den začne dvoustovka. Je to trošku jiné než to, co jsme kdy zažili, v Berlíně byl jeden den na zotavenou. Teď to budou hodiny a bude to ještě o něco větší výzva,“ dodal trenér, který Asherovou-Smithovou vede od devíti let.

V uplynulé sezoně britská sprinterka ve všech vzájemných duelech porazila úřadující mistryni světa na 200 metrů Dafne Schippersovou z Nizozemska. „Má na to, aby získala světový titul. Skutečnost, že zaznamenala dva nejrychlejší světové časy, znamená, že je pro ostatní soupeřky nebezpečná. A ony to vědí,“ uvedl kouč.

Asherová-Smithová sezonu zahájí nejdříve na květnovém mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Stejně jako ostatní atleti se totiž musí vyrovnat s nezvykle pozdním termínem MS, které se kvůli očekávanému vedru v Kataru uskuteční až na přelomu září a října.