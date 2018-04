Panathinaikos práskl dveřmi. Přesun do Ligy mistrů bude stát 250 milionů

Janakopulos již několik let kritizuje barcelonské šéfy soutěže za podjatost. Často používá slova jako mafie. To je paradoxní, protože on sám je v Řecku považován za velmi mocného člověka s dobrými vztahy s podsvětím.

Neshody mezi jedním z dědiců farmaceutického gigantu a vedením nejprestižnější evropské soutěže vrcholily na konci ledna, kdy Řekové podlehli ve vyrovnané koncovce obhájcům euroligového titulu Fenerbahce Istanbul.

Euroligový šéf Jordi Bertomeu zobrazený na Janakopulosovu instagramu jako mafiánský kmotr:

Kontroverzní majitel na sociálních sítích obvinil rozhodčí z několika chyb v závěru zápasu a doložil je fotografiemi. Poté sprostě urážel přes instagram fanoušky tureckého klubu, kteří měli při zápase vyhrožovat jeho rodině.

Za to a další prohřešky dostal roční zákaz vstupu na euroligové a eurocupové stadiony, později byl trest zkrácen na pět měsíců.

Jenže Janakopulos to nerespektoval a pak inkasoval jednu pětimístnou pokutu za druhou - v eurech.

Poslední kapka pro energického Řeka přišla v tomto týdnu, kdy proběhlo jednání zástupců klubů s vedením soutěže.

Janakopulos na schůzce požadoval mimo jiné okamžité zrušení trestů, které obdržel, a chtěl po ostatních klubech, aby ho podpořily.

Jordi Bertomeu a rozhodčí Luigi Lamonica jako hlavní terče Janakopulosovy zloby:

Z tiskové zprávy vyplývá, že s Janakopulosovou žádostí nesouhlasil ani jeden ze zástupců týmů včetně Šimona Mizrahiho, rodinného přítele Janakopulosových a dlouholetého prezidenta Maccabi Tel Aviv. Ten se do současného majitele Panathinaikosu dokonce ostře pustil a podle zdrojů serveru Eurohoops.net neváhal použít i několik peprných slov.

Na to zareagoval Janakopulos po svém.

Nasupeně odešel z místnosti.

Krátce poté nahrál na sociální sítě zprávu s logem FIBA a s konstatováním, že se jeho klub vrací tam, kam patří. V překladu: od příští sezony se hodlá přihlásit do Ligy mistrů.

Ale ještě před tím čeká Panathinaikos v Eurolize čtvrtfinálová série s Realem Madrid, která začíná v úterý. A případně i bělehradské Final Four.

A pak přijde ten nejtěžší moment rozluky. Klub opouštějící soutěž je povinen zaplatit smluvní sankci 10 milionů euro (kolem 250 milionů korun), protože nedodrží desetiletý kontrakt o spolupráci s Euroligou.

Zelenobílí by se na podzim mohli v Lize mistrů utkat s českými šampiony. A Euroliga přijde o jeden z tradičních klubů, který v této soutěži slavil celkem šest titulů. Opravdu je konec prestižním derby s Olympiakosem Pireus?

Basketbalová Evropa si to zatím nechce připustit. „Euroligu si bez Panathinaikosu a Janakopulosových nedovedu představit. Nechci, aby ji opustili,“ vzkázal Šarunas Jasikevičius, dnes kouč Žalgirisu Kaunas.

„Doufám, že zvítězí zdravý rozum a Panathinaikos v Eurolize zůstane,“ konstatuje Andrej Vatutin, prezident CSKA Moskva.