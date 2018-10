Cavendish neodchází. Bude jezdit společně s Kreuzigerem

dnes 7:59

Nejradši by vzal tlustou černou fixu a celou sezonu 2018 s ní rázně přeškrtl, načež by ji vygumoval i ze své hlavy. Ale to by bylo příliš jednoduché. „Letos jsem si připadal, jako bych závodil v cizím těle. Cítil jsem, že je cosi špatně,“ říká Mark Cavendish. Mistr světa z roku 2011. Pan Sprinter. Cyklista, jenž vyhrál na Tour v kariéře 30 etap. Pouze Eddy Merckx má ještě o čtyři více.