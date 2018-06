Ve Stockholmu bez Čechů. Pro mnoho atletů to bude generálka na Tretru

Týká se to například mistra světa v dálce Luva Manyongy z Jihoafrické republiky, který může navázat na nedávný triumf z Říma. Tam díky výkonu sezony 858 centimetrů nechal o pět centimetrů za sebou mladého Kubánce Juana Miguela Echevarríu, halového světového šampiona z Birminghamu. Na rozdíl od mítinku v Římě, kde se mu nedařilo a skončil poslední, tentokrát nebude v Diamantové lize závodit český rekordman Radek Juška.

Program nedělního mítinku ve Stockholmu odstartuje v 15:00 ženská výška.

Ve Stockholmu se ukážou také nejlepší diskaři, kteří pak přijedou do Ostravy už na úterní vrhačský předprogram. Ve čtvrtek v Oslu předvedl skvělou formu litevský mistr světa Andrius Gudžius, který vyhrál výkonem 69,04 metru. V norské metropoli byl naopak až osmý do té doby letos neporažený Jamajčan Fedrick Dacres. Další závod v rozlučkové sezoně čeká olympijského vítěze z Londýna a trojnásobného mistra světa Roberta Hartinga z Německa.

V tyčkařském sektoru poměří ve Stockholmu síly čtyři poslední mistři světa včetně úřadujícího šampiona Američana Sama Kendrickse, který se chystá také do Ostravy. Vyzve je osmnáctiletý Švéd žijící v USA Armand Duplantis, kterého juniorský světový rekord 593 centimetrů řadí na druhé místo v letošních tabulkách.

Rostoucí formu před Zlatou tretrou může na dvoustovce potvrdit světový šampion Ramil Gulijev z Turecka, jenž ve čtvrtek vyhrál na Diamantové lize v Oslu.

Další skvělý čas lze očekávat v běhu na 400 metrů překážek. Znovu se totiž utkají dvaadvacetiletý Katařan Abderrahman Samba, který letos už dvakrát překonal rekord Diamantové ligy, s úřadujícím mistrem světa Karstenem Warholmem z Norska.

Výškařka Maria Lasickeneová může prodloužit vítěznou sérii, která trvá už od července 2016. Sezonním maximem pětadvacetileté Rusky, která stále závodí jako neutrální atletka, je 203 centimetrů. Pokud by chtěla ve Stockholmu zaútočit na jedenáct let starý rekord mítinku Chorvatky Blanky Vlašičové, musela by se o čtyři centimetry zlepšit.