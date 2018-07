Chepkoechová vytvořila v Monaku světový rekord, Holuša zlepšil český

O nejlepší výkony sezony se v Monaku postarali čtvrtkařka Shaunae Millerová-Uibová z Baham (48,97), Američan Noah Lyles na 200 m (19,65), Nijel Amos z Botswany na 800 m (1:42,14), Keňan Timothy Cheruiyot na 1500 m (3:28,41) a marocký steeplař Suffíani Elbakkálí (7:58,15).

Sedmadvacetiletá Chepkoechová, která ještě nezískala žádnou významnou medaili, se už po prvním kilometru vzdálila všem soupeřkám a v sólovém závodě bojovala jen s časem. Z osobního rekordu ukrojila více než čtvrt minuty. Stříbrná z loňského MS v Londýně Američanka Courtney Frerichsová zůstala zpět o šestnáct sekund.

Holuša letos zlepšil vlastní český rekord už podruhé. Tři týdny po Paříži znovu změnil tabulky, ale dnes to v souboji se světovou mílařskou elitou nestačilo. Český běžec sice v Monaku nebodoval, přesto má zajištěnou účast ve finále Diamantové ligy 30. srpna v Curychu.

Přesto nebyl v cíli příliš spokojen. „Z taktického hlediska se mi nepodařilo dobře zařadit. Z druhé dráhy jsem musel několikrát obíhat. Ale jsem rád, že je to znovu kvalitní čas,“ řekl na facebookovém profilu Top Athletics.

Letošní suverenitu na 1500 m potvrdil Keňan Cheruyiot, který proměnil ve vítězství i čtvrtý start v Diamantové lize. Navíc si časem 3:28,41 vylepšil osobní rekord a oplatil krajanovi Elijahu Manangoiovi loňskou porážku z mistrovství světa. Třetí skončil stejně jako loni v Londýně Nor Filip Ingebrigtsen a hned za ním se do cíle prosmýkl jeho bratr Jakob.

Olympijská vítězka Millerová-Uibová v dramatickém souboji dvou letos neporažených čtvrtkařek se Salvou Eid Násirovou z Bahrajnu pokořila hranici 49 sekund, což se žádné běžkyni nepovedlo od roku 2009. Čas 48,97 s zařadil bahamskou atletku na desáté místo historických tabulek. Vítězka čtyř předchozích mítinků Násirová zůstala pozadu jen o jedenáct setin.

Běh na 800 metrů mužů sice nebyl v Monaku bodovanou disciplínou, ale to nijak nesnížilo Amosovu motivaci. Stříbrný půlkař z olympijských her v Londýně se v cílové rovince snadno vzdálil všem soupeřům a posunul se do čela letošních tabulek časem 1:42,14.

Světový rekord Jarmily Kratochvílové na stejné trati přečkal další útok Caster Semenyaové. Jihoafrická běžkyně se podruhé v krátké době dostala hluboko pod minutu a 55 sekund, ale časem 1:54,60 zaostala i za svým tři týdny starým výkonem z Paříže.

Američan Lyles den po 21. narozeninách posunul osobní rekord na 200 m už na 19,65 s a znovu jasně porazil tureckého mistra světa Ramila Gulijeva. Opět předvedl oslavné salto a znovu si také vysloužil srovnání s Usainem Boltem.

Američan Christian Taylor dál suverénně vládne trojskokanům. V Monaku si připsal už 27. vítězství v Diamantové lize. Vyhrál výkonem 17,86 m a o letošní maximum ho připravil jen nepatrně silnější vítr v zádech. Znovu porazil portugalského lídra letošních tabulek Pedra Pabla Picharda.

Marocký steeplař Elbakkálí sliboval útok na čas pod osm minut už před týdnem v Rabatu. Tehdy to ještě nevyšlo, ale dnes úkol splnil. Časem 7:58,15 jako dvanáctý v historii pokořil osmiminutovou hranici.

Rus Danil Lysenko zdolával všechny výšky na první pokus a překonal i magickou hranici 240 centimetrů, čímž vyrovnal letošní nejlepší výkon Katařana Mutaze Issy Baršima a dostal se do elitního klubu, který má jen 13 členů. Lysenkova krajanka Anželika Sidorovová vyhrála trochu nečekaně soutěž tyčkařek, když jako jediná překonala 485 centimetrů.